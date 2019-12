Nie masz pomysłu na prezent dla mężczyzny? Te uniwersalne zestawy zawsze się sprawdzą!

fot. Adobe Stock

Ty też tak masz, że bez problemu jesteś w stanie wybrać prezent dla przyjaciółki, mamy lub siostry, a największy kłopot masz w przypadku podarunków dla męskiej części swojej rodziny? Mamy na to sprawdzony patent!

Jaki prezent dla mężczyzny?

Jeśli nie udało ci się przeprowadzić świątecznego śledztwa, a najbliżsi ci panowie nie piszą już listów do świętego Mikołaja, to podaruj im coś uniwersalnego. W końcu faceci nie przepadają za zbędnymi bibelotami. Są za to praktyczni i doceniają przedmioty codziennego użytku.

Zamiast kolejnej pary skarpetek, koszuli czy krawatu, podaruj swoim mężczyznom zestawy kosmetyczne. Które wybrać, by spełniły ich oczekiwania?

Świąteczne zestawy od Gillette

To klasyki, które będą miłą niespodzianką. W końcu większość panów się goli :) Oto 2 najpopularniejsze i naszym zdaniem najbardziej trafione prezenty świąteczne dla facetów.

GILLETTE FUSION 5 PROGLIDE

Fot. Materiały prasowe

To coś dla mężczyzny, który nie przepada za zarostem. W pudełku znajdziesz perfekcyjną maszynkę do golenia Gillette, wymienne końcówki oraz podstawka.

Sama maszynka wyposażona jest aż w 5 ostrzy z powłoką zmniejszającą tarcie, co znacznie ułatwia golenie. Świetnie dopasowuje się do kształtu twarzy i usuwa praktycznie każdy włos. Co najlepsze - jedno wymienne ostrze starczy nawet na miesiąc używania! Na docenienie zasługuje też świetna cena. Teraz za cały zestaw zapłacisz ok. 80 zł!

GILLETTE MACH 3 TURBO OLD SPICE

Fot. Materiały prasowe

To zestaw dla praktycznych. W eleganckim pudełku mamy żel pod prysznic Old Spice - doceniany za właściwości myjące oraz intensywny zapach, który utrzymuje się niezwykle długo. Do tego żel do golenia Gillette - doskonale nawilża skórę i poprawia komfort golenia. W zestawie jest też maszynka Gillette Mach3 Turbo z 3 precyzyjnymi ostrzami, twardszymi niż stal, które dłużej zachowują swoje właściwości. Przyznaj, że robi wrażenie! Warto też wspomnieć o cenie. Za wszystko zapłacimy jedynie 50 zł.

A ty, który zestaw wybierasz?

Materiał powstał z udziałem marki Gillette.