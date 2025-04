Baleriny damskie są w szafie niemal wszystkich kobiet, i to już od dziesięcioleci! Wszystko zaczęło się od Audrey Hepburn, która wystąpiła w filmie „Zabawna Buzia” i pokazała, że damskie baleriny, czyli buty na płaskiej podeszwie, mogą być gustowne, dziewczęce i eleganckie. Od tego czasu balerinki towarzyszą modzie niemal nieustanie. Co prawda zmieniają się fasony, sposoby wiązań czy wykorzystywane materiały, jednak sama idea damskich balerinek przetrwała i możemy zauważyć ją również w trendach lata 2021.

My postawiłyśmy przejrzeć sklepy internetowe i zobaczyć, jakie baleriny kupimy teraz na wyprzedażach. Każda z nas, bez względu na to, jaki ma styl, powinna znaleźć coś idealnego dla siebie. Zaczynajmy!

Baleriny skórzane

Zacznijmy od klasyki, tym razem nie kinowej, a modowej. Miękkie, skórzane baleriny z CCC o prostym kroju to ponadczasowy fason, który z pewnością będzie wykorzystany przez każdą z nas. W takich butach można chodzić na co dzień do pracy, na uczelnie czy na wiosenne spacery.

W lecie można je spakować do wakacyjnej walizki. Baleriny nie zajmują dużo miejsca, a zapewnią nam wygodę podczas wielogodzinnego zwiedzania nowych miejsc. Dodatkowo są to buty, które będą pasowały do niemal wszystkich stylizacji: tych z sukienkami, spódnicami, spodniami i szortami.

Fot. Buty baleriny z CCC

Dziewczęce baleriny

Już od paru sezonów w trendach wiosennych królują baleriny z odkrytą piętą i szpiczastym noskiem. Musimy przyznać, że taki fason jest bardzo dziewczęcy, dodaje lekkości i uroku każdej stylizacji. Nam szczególnie spodobały się beżowe baleriny z Casu. Mają delikatne, metalowe zapięcie na pasku oraz cudowną, minimalistyczną formę.

O naszą wygodę zadba skórzana wkładka, dzięki której stopa będzie lepiej oddychała, co jest szczególnie przydatne w lecie, gdy temperatury są wysokie. Chociaż nasze serce skradły baleriny w uniwersalnym kolorze beżu, na stronie znajdziecie też ten model w innych wariantach kolorystycznych: niebieskim, różowym i żółtym.

For. Bezowe baleriny Casu

Baleriny Melissa

Baleriny Melissa to buty wykonane z bardzo charakterystycznego materiału, który przypomina plastik. Jedni je kochają, inni podchodzą do nich z dystansem. My z pewnością jesteśmy w grupie miłośniczek tych dziewczęcych butów. Obecnie na wyprzedaży znajdziecie model w kolorze pudrowego różu.

Baleriny mają klasyczną formę, a uwagę przykuwa złoty element ozdobny przy samym czubku buta. Buty są bardzo miękkie i wygodne, a co najważniejsze, pasują do niemal wszystkich stylizacji letnich i wiosennych.

Fot. Baleriny Melissa

Baleriny Lasocki

Nieco bardziej elegancką propozycją są baleriny Lasocki w kolorze głębokiego brązu. Buty zostały wykonane ze skóry naturalnej, mają wydłużony nosek oraz specjalnie wyprofilowaną podeszwę, dzięki której mamy pewność, że balerinki będą wygodne.

Ciekawa faktura buta, która przypomina skórę krokodylą, dodaje temu modelowi elegancji i szyku. Takie baleriny można założyć do biurowej sukienki lub spódnicy, chociaż lekkie buty sprawdzą się również w letnich stylizacjach.

Fot. Baleriny Lasocki

Baleriny na koturnie

Znalazłyśmy także buty, które spodobają się wszystkim Polkom, które chcą dodać sobie kilku centymetrów wzrostu. To baleriny na koturnie, które sprawdzą się idealnie do codziennych stylizacji. Mają półokrągły nosek, odkrytą piętę oraz jasną podeszwę, która nadaje lekkości ciężkiej koturnie. Baleriny będą pasowały do letnich sukienek i spódnic, także tych biurowych.

Fot. Baleriny na koturnie

Wyprzedaże to świetna okazja ku temu, by kupić sobie tak klasyczne buty jak baleriny. Z pewnością sprawdzą się w szafie każdej kobiety.

