Przed kupnem wymarzonego obuwia, konieczne jest wcześniejsze zmierzenie stopy. Tak, byś mogła precyzyjnie wybrać odpowiedni rozmiar butów. Pamiętaj, że wielkość stóp nie jest całkowicie stała. Oznacza to, że zmienia się z upływem czasu i w miarę narastania zmęczenia. Dlatego jeśli kupujesz obuwie, najlepiej zmierzyć je gdy stopy są średnio zmęczone (najlepiej po południu). Co ciekawe, kobiety nie powinny mierzyć obuwia również w czasie miesiączki. Wówczas organizm zatrzymuje wodę, przez co stopy mogą być lekko opuchnięte.

Aby zmierzyć rozmiar swojej stopy, przygotuj:

białą kartkę A4,

taśmę klejącą,

linijkę,

długopis.

Mierzenie stopy krok po kroku

Połóż kartkę na podłodze i przyklej taśmą, aby się nie przesuwała. Postaw stopę i obrysuj ją dokładnie flamastrem. Zmierz linijką dwa najdalej oddalone od siebie punkty (czubek wielkiego palca i pięta). Zapisz wynik. W ten sam sposób zmierz drugą stopę. Może się okazać, że jest niewielka różnica w długości.

Nieważne czy planujesz zakup modnych sneakersów, sandałów, botków czy kozaków, długość wkładki powinna być większa o około 0,5 cm od stopy. Jeżeli twój rozmiar stopy znajduje się pomiędzy dwoma rozmiarami butów - zawsze wybierz ten większy.

Rozmiary obuwia sportowego różnią się od obuwia wizytowego - obuwie sportowe jest większe o około jeden rozmiar.

Kiedy znasz już długość swojej stopy, sprawdź w tabeli, który rozmiar jest jej najbliższy.

Tabela rozmiarów butów damskich



Tabela rozmiarów butów męskich

