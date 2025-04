To modne kimono z Zary może być elegancką sukienką do pracy lub dodatkiem do zestawów ze spodniami. Influencerki oszalały na jego punkcie. Na Instagramie jest obecnie jedną z najpopularniejszych rzeczy z Zary. Ma przepiękny wzór oraz fason, który będzie świetnie leżał na każdym typie sylwetki.

Kimonowa sukienka z Zary hitem Instagrama

Kimono, które może być sukienką lub narzutką, to absolutny bestseller z nowej kolekcji Zary. Ma rękawy o długości 3/4, kieszenie i pasek w talii, dzięki któremu może być noszone jako sukienka koszulowa. Jest uszyte z tkaniny, która ma w składzie 61% wiskozy, dzięki czemu jest przyjazne skórze.

Cena modowego hitu z Zary to 299,00 zł. Dostępne rozmiary to XS do L. Niestety obecnie kimono zniknęło ze sklepu internetowego. Wyprzedało się w rekordowo szybkim tempie! Jednak marka zachęca, by zapisać się na powiadomienie, by dostać informację, jak tylko rzecz znów wróci do sprzedaży. Można poszukać również w sklepach stacjonarnych Zary.

Sukces sprzedażowy to efekt popularności na Instagramie. W sieci pojawił się prawdziwy wysyp zdjęć stylizacji z kimonem w roli głównej.

Jak nosić kimono? Jako sukienkę kimonową, zarówno w czasie ciepłych dni, jak i jesienią - z golfem pod spodem. Do tego koniecznie zamszowe botki lub kozaki, które będą pięknie kontrastować z połyskującym materiałem.

Świetnie sprawdzi się również jako narzutka np. do klasycznych zestawów z jeansami i t-shirtem. Można je narzucić na ramiona, również jako dodatek do sukienki bieliźnianej. Powstanie stylowy i oryginalny zestaw wieczorowy, z nutką orientalnych inspiracji.

Więcej modnych sukienek z Zary:

