Podczas zakupów na jesienno-zimowych wyprzedażach (czy to stacjonarnie czy online), warto rozejrzeć się nie tylko za ciepłymi swetrami i płaszczami, które będziemy nosić za rok, ale również za ubraniami i dodatkami, które założymy na wiosnę!

Przejrzałyśmy ofertę sklepów internetowych i znalazłyśmy 3 modele modnych butów, których ceny zaczynają się od 15,90 zł!

Płaskie baleriny jak u baletnicy

Baleriny wracają do łask. Najmodniejsze są te beżowe, uszyte z miękkiego, dopasowującego się do stopy materiału. Są na tyle uniwersalne, że założysz je do wszystkiego - zarówno do wiosennej, zwiewnej sukienki jak i klasycznych dżinsów.

Najtańsze udało nam się znaleźć w Sinsay - zapłacisz za nie 15,90 złotych. Dostępne są od rozmiaru 36 do rozmiaru 41. Kupisz je również w szarym, czerwonym, granatowym i czarnym kolorze.

W długim noskiem

Wysokość obcasa ma tu drugorzędne znaczenie - liczy się przede wszystkim długi nosek. W H&M, w dziale „Wyprzedaż", kupisz buty na płaskiej podeszwie w pięknym, pomarańczowym kolorze za 39,90 złotych.

Buty wykonane są z imitacji zamszu i mają odkrytą pietę (to również silny trend w sezonie wiosna-lato 2021). Kupisz je od rozmiaru 36 do 41.

Na platformie

Są o wiele wygodniejsze od szpilek i dodają kilku centymetrów, dzięki czemu łydka wygląda szczuplej, a sylwetka smuklej.

W sezonie wiosna-lato 2021 kupisz na platformie zarówno sandałki - obowiązkowo z plecionego materiału (skóry, ekoskóry lub bawełny) i trampki (białe lub kolorowe). Te ze zdjęcia to sandałki marki Deezee, dostępne od rozmiaru 36 do 40. Zapłacisz za nie 74,90 złotych.

