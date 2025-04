Każda kobieta marzy, żeby jej ciało było gładkie i jędrne, a włosy lśniące i zdrowe. Jedno i drugie to oznaka kobiecości oraz piękna, dzięki czemu stajemy się zdecydowanie bardziej atrakcyjne dla otoczenia. Tym samym budujemy również naszą pewność siebie. Jest to pewnego rodzaju reakcja łańcuchowa, bo kiedy wyglądamy olśniewająco, poprawia się nasze samopoczucie i wzrasta samoocena. Nietuzinkowy wizerunek sprawia, że jesteśmy godne uwagi. Dlatego warto odpowiednio zadbać o te atuty, które inni dostrzegają gołym okiem.

Reklama

Pamiętaj, to pewność siebie, samorealizacja i sukcesy sprawiają, że kobiety są silne i prawdziwie piękne. Jednak nie zaszkodzi wspierać się odpowiednią pielęgnacją, aby wyglądać interesująco i kusząco.

Twoja siła tkwi we włosach!



Z pewnością codzienne rytuały makijażowe masz opanowane do perfekcji. Ale podkreślone oczy i uwydatnione usta to nie wszystko! Badania potwierdzają, że zadbane, piękne włosy dodają nam pewności siebie, psychicznej siły, motywacji, śmiałości i otwartości w kontaktach z innymi osobami oraz większej odporności na stres. Te korzyści odkryła profesor Marianne LaFrance z Uniwersytetu w Yale. W wyniku przeprowadzonych przez nią badań z udziałem 3000 kobiet w wieku 18-35 okazało się, że aż 51% z nich zgadza się, że mają lepszy dzień, gdy ich włosy są perfekcyjne. 53% zapewnia, że są dzięki temu szczęśliwsze i pewne siebie! Podobna ilość ankietowanych pań częściej się uśmiecha, gdy ich fryzury wygląda olśniewająco. O tym powinnaś przekonać się na własnej skórze. Najwyższy czas zadbać o twój #goodhairday! Bądź dumna ze swoich włosów! To może być twoje prawdziwe źródło, z którego nauczysz się czerpać siłę!

Jak sprawić, by wyglądały obłędnie? Po pierwsze, czesz je minimum dwa razy dziennie. Niby to oczywiste, ale pamiętaj, że dzięki temu pobudzisz porost włosów i je odżywiasz. To najłatwiejsza (i najtańsza!) metoda masażu. Po drugie, płucz głowę zimną wodą. Taka kąpiel pobudzi krążenie i orzeźwi kondycję twojej fryzury. Po trzecie, zrób sobie peeling skóry głowy. Przede wszystkim dlatego, że skóra głowy, obciążona jest nie tylko włosami, ale i licznymi kosmetykami oraz toksynami wiszącymi w powietrzu. Szampon, odżywka, czy lakiery, także osadzają się u nasady włosów, dodatkowo obciążając skórę głowy i uniemożliwiając wnikanie aktywnych substancji z preparatów. W perspektywie czasu, może to powodować osłabienie włosów oraz ich niepowstrzymane wypadanie.

Poznaj 10 korzyści płynących z peelingu skóry głowy:



Mocne i lśniące włosy. Odżywienie skóry. Przedłużona świeżość włosów. Zmniejszenie swędzenia skóry. Zniknięcie podrażnień. Perfekcyjne oczyszczenie z resztek kosmetyków i innych zanieczyszczeń. Odżywienie cebulek włosa. Pobudzanie porostu włosów. Zniwelowanie wypadanie włosów. Podniesienie włosów u nasady.

Jaki peeling wybrać?



Oczywiście istnieją kosmetyki, które są bezpośrednio dedykowane do peelingu skóry głowy. Ale oferta nadal nie jest jeszcze tak bogata, jak ta przeznaczona do całego ciała. Jednak musimy pamiętać, że do tego zabiegu nie nadają się produkty, których używamy do usunięcia martwego naskórka z reszty ciała. Warto więc skupić się na tych sprawdzonych i polecanych. Kluczem do skutecznej pielęgnacji jest peeling, który zapewnia głębokie oczyszczanie. Nowość marki Radical – Peeling Trychologiczny, to skuteczny krok w kierunku gęstych, zdrowych i pięknych włosów! Zawarte w nim aktywne składniki poprawiają kondycję skóry głowy. Kwasy AHA i papaina dogłębnie oczyszczają skórę głowy z martwego naskórka i zanieczyszczeń, arginina i ekstrakt ze skrzypu wyraźnie wzmacniają włosy i skutecznie zmniejszają ich wypadanie, natomiast prowitamina B5 i mocznik zapewniają odpowiedni poziom nawilżenia skóry głowy, zapobiegają przesuszeniu i łagodzą podrażnienia.

Peeling powinnaś nanieść równomiernie na suchą skórę głowy i delikatnie wmasować opuszkami palców. Pozostaw przez około 5-10 minut, a następnie spłucz ciepłą wodą oraz umyj włosy szamponem. Pamiętaj o systematyczności stosowania.

Nowoczesne oczyszczanie jeszcze nigdy nie było tak proste!

Materiał powstał we współpracy z marka Radical