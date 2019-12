Paznokcie na sylwestra - 6 najgorętszych trendów

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Paznokcie na sylwestra to jeden z najważniejszych elementów imprezowej stylizacji. To, że zawsze obroni się klasyczna czerwień lub francuski manicure jest więcej niż oczywiste. My jednak od sylwestrowego manicure oczekujemy czegoś więcej!

Naszym zdaniem paznokcie nie powinny być bardzo standardowe - powinny być albo mocno błyszczące albo opierać się na jednym z najnowszych trendów. To przecież jedna z niewielu okazji w ciągu roku, kiedy naprawdę możemy zaszaleć!

Spis treści:

Zwierzęce motywy jeszcze długo nie wyjdą z mody. Nawet, jeśli nie jesteś do nich przekonana, albo twoje codzienne zajęcia lub praca nie pozwalają na intensywny manicure, to sylwestrowa impreza jest doskonałą okazją do wzorów w wersji max.

Wśród zwierzęcych wzorów oczywiście króluje panterka, ale pojawiają się też paski zebry czy motyw żyrafy. Jeśli zamierzasz pojawić się w „małej czarnej" to możesz połączyć wszystkie motywy na raz. Świetnie wyglądają szczególnie w matowej wersji z dodatkiem mocnego koloru.

2. Brokatowe paznokcie

Brokatowe paznokcie są łatwe i szybkie do wykonania, więc to odpowiedni manicure na tak zwaną ostatnią chwilę. Brokatowe lakiery znajdziesz w ofercie większości marek. Aby efekt był naprawdę błyszczący, nałóż kilka warstw i wykończ top coat'em.

Brokatowy manicure występuje w wielu wersjach - brokat może pokrywać dokładnie całą płytkę paznokcia albo tylko jego końcówkę.

3. Tortoiseshell nails, czyli szylkretowe paznokcie

Są eleganckie, szykowne a jednocześnie w zgodzie z najważniejszymi trendami. Świetnie będą pasować do brokatowej sukienki do ziemi albo tej beżowej do kolan. Niestety, tortoiseshell nails mają jedną wadę - są trudne do wykonania, więc najlepiej udać się do sprawdzonej stylistki paznokci.

4. Holograficzne paznokcie

Metaliczne lakiery są z nami już od kilku sezonów. Stały się na tyle powszechne, że nosimy je nawet na co dzień - nikomu nie kojarzą się już wyłącznie z wielkimi wyjściami.

Sylwestrowa impreza zasługuje, aby paznokcie były prawdziwie błyszczące. Najlepiej więc sprawdzi się holograficzny lakier do paznokci. Szukaj ich w ofercie marek NCLA, Essie, Opi i Golden Rose. Świetnie będą komponować się z gładką sukienką w intensywnym kolorze.

To zupełna nowość, na którą całkiem niedawno trafiłyśmy przeglądając jesienno-zimowe trendy. Manicure ma tę zaletę, że jest szybki i łatwy do wykonania - potrzebować będziesz jednak kilkunastu kolorów lakieru albo błyszczące naklejane perełki w różnych odcieniach.

Tło dla kropeczek może być dowolne - naszym zdaniem najlepiej prezentuje się albo na naturalnej płytce albo na białym, błyszczącym lakierze.

Motyw gwiazdek kojarzy się ze świętami, ale z powodzeniem można go nosić przy innych okazjach. Najbardziej spodobała nam się matowa wersja nude w połączeniu z różnokolorowymi, metalicznymi gwiazdkami.

Więcej o modnych paznokciach:

8 najmodniejszych wzorów na święta

Naklejki do paznokci potrafią w mig odmienić każdy manicure