Biurowa garderoba w wielkim stylu

Nowy sezon to świetna okazja, by przyjrzeć się swojej szafie i uzupełnić ją o elementy, które będą nie tylko modne, ale też funkcjonalne. Zamiast sięgać po kolejne podobne do siebie ubrania, postaw na unikatowe perełki znanych marek taniej, które wyróżnią cię w biurze i dodadzą pewności siebie.

Jesień w biurze to nie tylko marynarki i stonowane kolory (choć oczywiście z klasyki też nie rezygnujemy). To sezon, w którym możesz pozwolić sobie na dzianinową spódnicę w odcieniu latte, zestawioną z bluzką z wyrazistym kołnierzykiem i kwiatowym printem.

Bluzka z białym kołnierzykiem, 59.99 zł; Spódnica, 549.99 zł

Wystarczy dodać aksamitne baleriny z biżuteryjnym akcentem, by uzyskać look idealny na spotkanie z klientem i poranną kawę z zespołem.

Aksamitne baleriny, 779.99 zł

W TK Maxx znajdziesz ubrania i dodatki, które pozwolą ci wyrażać siebie w pracy. Każdego dnia, na nowo.

Denim i klasyka, czyli duet idealny

Nie każda firma wymaga formalnego dress code’u – i dobrze! To świetna okazja, by pobawić się modą, nie tracąc profesjonalnego charakteru. Jeśli w pracy obowiązuje casualowy styl, postaw na jeansową sukienkę o koszulowym kroju. Jest równie wygodna, co stylowa.

Jeansowa sukienka 169.99 zł

Dodaj do niej burgundowe kozaki na płaskiej podeszwie i elegancką czarną torebkę, które dodadzą szyku i sprawdzą się także po godzinach. Ten zestaw łączy wygodę z miejską elegancją.

Burgundowe buty 169.99 zł; Czarna torebka 199.99 zł

A jeśli nie możesz rozstać się z białą koszulą, połącz ją ze spódnicą w białą panterkę, która przyciąga spojrzenia.

Biała koszula 199.99 zł; Spódnica w zwierzęcy print 49.99 zł

Modowe perełki na każdy dzień

W TK Maxx styl spotyka się z jakością – i to do 60% taniej*. Co więcej, asortyment zmienia się nawet kilka razy w tygodniu, więc każda wizyta to nowa okazja, by znaleźć coś wyjątkowego. Od skandynawskiego minimalizmu po włoską elegancję, od klasycznych dodatków po wyraziste akcenty.

Nie musisz czekać na specjalną okazję, by wyglądać świetnie i czuć się pewnie. Dzięki szerokiej ofercie TK Maxx bez trudu skompletujesz garderobę, która sprawdzi się w każdej sytuacji. Od porannego spotkania, przez dzień pełen wyzwań, aż po wieczorne wyjście z przyjaciółmi.

Jesień to idealny czas na modowe odświeżenie, a w TK Maxx znajdziesz unikatowe perełki, które dodadzą charakteru codziennym stylizacjom do pracy. Stylowo, wygodnie i funkcjonalnie. Właśnie tak może wyglądać każdy twój dzień. I to bez kompromisów. Ani w kwestii jakości, ani ceny.

Sukienka 199.99 zł

Wszystkie modowe skarby pod jednym dachem

Zamiast biegać od sklepu do sklepu, w TK Maxx znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Marka oferuje aż sześć działów, które pozwalają na tworzenie pełnych stylizacji – moda damska, męska, obuwie, akcesoria, produkty dla dzieci oraz do domu. To ogromne ułatwienie, szczególnie jeśli chcesz skompletować garderobę do pracy bez stresu i przepłacania.

Dzięki kupcom, którzy przemierzają świat w poszukiwaniu markowych skarbów, możesz natrafić na prawdziwe perełki, często w pojedynczych egzemplarzach. Każda wizyta to inne doświadczenie, dlatego TK Maxx pokochały poszukiwaczki stylu, jakości i oryginalności.

Twoje codzienne źródło stylu

Moda biurowa to dziś coś więcej niż wygląd, to także świadome decyzje. Coraz więcej kobiet szuka ubrań, które nie tylko dobrze się prezentują, ale też są trwałe, wygodne i uniwersalne. Liczy się jakość, funkcjonalność i możliwość tworzenia wielu stylizacji z tych samych elementów.

TK Maxx doskonale odpowiada na te potrzeby. Ma dla nas unikatowe perełki od znanych marek w atrakcyjnych cenach, które wspierają mądre podejście do zakupów.

Nie zawsze dokładnie wiesz, czego szukasz, ale doskonale wiesz, jak chcesz się czuć – pewnie, stylowo, komfortowo. TK Maxx to miejsce, w którym z łatwością znajdziesz dodatki i ubrania, które pomogą ci stworzyć look pełen charakteru.

Czasem wystarczy jeden element – bluzka o ciekawym kroju, wyjątkowa torebka czy nietuzinkowy detal, by odmienić nie tylko stylizację, ale i nastrój na cały dzień. Dlatego warto dać się zainspirować i ruszyć na modowe poszukiwania, które mogą przynieść prawdziwe skarby.

* Taniej od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie.

