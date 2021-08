Figura gruszki - czym się charakteryzuje? Jak się ubrać, by podkreślić atuty sylwetki?

fot. fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Figura gruszki dzięki wąskiej talii i wyraźnej linii ramiona-biodra, jest obok klepsydry najbardziej zbliżona do idealnej kobiecej sylwetki. Nie bez przyczyny te kształty utożsamiane są z płodnością. Dzięki odpowiedniej stylizacji będziesz wyglądać kobieco i zmysłowo. Dowiedz się, jak wyeksponować swoje największe atuty, czyli długą szyję i piękne ramiona i jak wysmuklić sylwetkę.

Spis treści:

Cechy charakterystyczne figury gruszki obok wąskich ramion, to małe lub średnie piersi, długa szyja, wyraźnie zaznaczona talia, raczej płaski brzuch i szerokie biodra. Rada jest jedna: by wyglądać dobrze i czuć się modnie, powinnaś dążyć do harmonii poprzez poszerzanie góry sylwetki, by zrównoważyć problematyczny dół.

Przyciągaj spojrzenia do twarzy i ramion. Noś ciekawe kapelusze, ale pod warunkiem, że mają średnie lub duże rondo. Zakładaj sznury korali, choćby warstwami. Poszukaj egzotycznych sporych kolczyków lub niebanalnych klipsów i śmiało noś dekolt w łódkę. Niewiele kobiet może pozwolić sobie na poprzeczne wzory, ale gruszka w zebrze będzie wyglądać bosko.

Z odwagą odkrywaj ramiona. Wybieraj sukienki na cienkich ramiączkach. Sprawdzą się również sukienki rozszerzane ku dołowi np. w kształcie litery „A", klasyczne spodnie o prostych nogawkach. Pamiętaj też, że jasne kolory optycznie poszerzają, a ciemne wyszczuplają. Komponując stylizację, dół wybieraj raczej w ciemniejszej kolorystyce.

Z górą możesz nieco bardziej poszaleć, wybierając zdobne bluzki z falbanami, bufkami, szerokimi rękawami a'la kimono, cekinami, modne ramoneski z kieszeniami i przeszyciami - wszystko, co optycznie poszerzy sylwetkę i zrównoważy proporcje.

Powinnaś unikać zwłaszcza falbaniastych spódnic lub fasonu bombki, która doda objętości biodrom.

Zamiast jeansowych rurek wybieraj te o prostym kroju. Zbyt cienkie szpilki również mogą zaburzyć proporcje sylwetki. Lepszym rozwiązaniem będą koturny lub grubszy obcas. Wczesną jesienią wybieraj modne botki i kozaki na obcasie słupku.

Spódnica ołówkowa też będzie dobrym wyborem. Może pełnić funkcję gorsetu na okolice bioder i pośladków pod warunkiem, że biodra nie są imponujących rozmiarów.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 25.05.2008

