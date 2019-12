Wcale nie tona kosmetyków! Oto, co każda z nas powinna mieć w swojej łazience!

fot. Adobe Stock

Zamiast wydawać fortunę na kolejne kosmetyki, urządzenia czy gadżety do stylizacji włosów, warto postawić na kilka porządnych rzeczy. Oto one.

1. Odpowiednie kosmetyki

Fot. Adobe Stock

Nie musisz mieć 5 rodzajów szamponów, 10 odżywek, kilku masek i olejków. Twoje włosy potrzebują kosmetyków dopasowanych do indywidualnych potrzeb i ewentualnych problemów. Wielu stylistów fryzur zachęca wręcz do bycia wiernym jednej linii kosmetyków. Tłumaczą to tym, że ani skóra głowy, ani nasze kosmyki nie lubią eksperymentów.

Dobrze, jeśli w twojej łazience pojawią się:

oczyszczający szampon

odżywcza odżywka

regenerująca maseczka

W zależności od typów włosów możesz zaopatrzyć się w:

piankę zwiększającą objętość

olejek to włosów suchych

eliksir ujarzmiający fale i loki

2. Dobra szczotka

Fot. Adobe Stock

Podczas stylizacji znajdujesz mnóstwo włosów? Masz wrażenie, że wypadają w niepokojąco szybkim tempie? Może to wina niewłaściwej pielęgnacji lub po prostu twojej szczotki? Którą wybrać, by była odpowiednia? Na co warto zwrócić uwagę? Pamiętaj o tych elementach:

rodzaj włosów - gęstość, struktura i długość

stan włosów - w jakim stopniu są zniszczone

jaki efekt chcemy osiągnąć dzięki szczotce - uniesienie, podkręcenie, wyprostowanie

Jeśli jesteś posiadaczką cienkich włosów, to pomyśl o szczotce z naturalnym włosiem, która optycznie spowoduje, że włosy będą miały większą objętość.

Do długich włosów zastosuj szczotkę z twardymi igiełkami, np. z drewna. Przekonasz się, że rozczesywanie kosmyków może być bardzo proste.

Kręconym włosom poleca się bambusowy grzebień z szerokimi ząbkami, który uchroni włosy przed łamaniem.

3. Urządzenia do stylizacji

Fot. Materiały prasowe

Nie możemy zapomnieć o najważniejszym - urządzeniu do stylizacji włosów, które pomoże zrealizować marzenia o fryzurze w stylu gwiazd. Jeśli do tej pory nie znalazłaś odpowiedniego sprzętu, a jakiekolwiek stylizacje zwykle kończyły się poparzeniem palców, to mamy dla ciebie kilka propozycji. Może jwszcze czas, by dopisać je do listu do świętego Mikołaja!

Inteligentna Prostownica Keratin Protect S8598 od Remington

Fot. Materiały prasowe

Marzysz o błyszczących, prostych i zdrowych włosach, które nie podkręcą się zaraz po wyjściu z domu? Mamy na to sposób. Odkryj Inteligentną Prostownicę Keratin Protect. Urządzenie przez cały czas wykrywa unikalny poziom wilgoci włosów i dostosowuje ciepło do optymalnej temperatury stylizacji, co daje 3x większą ochronę, mniej uszkodzeń i zdrowsze włosy. A ty w końcu nie musisz martwić się nieujarzmioną fryzurą!

Lokówka Keratin Protect CI83V6 od Remington

Fot. Materiały prasowe

Miłośniczki hollywoodzkich fal z pewnością docenią lokówkę Remington Keratin Protect. Urządzenie nie tylko doskonale stylizuje fryzurę, ale i chroni włosy. To wszystko dzięki zaawansowanej grzałce stożkowej, zawierającej keratynę i olej migdałowy. Kształt lokówki pozwala na modelowanie włosów od nasady po końcówki, a ustawienia PRO+ umożliwia układanie włosów w temperaturze 185 stopni. Ponieważ w sezonie 2020 loki będą nadal modne, to chyba już teraz warto pomyśleć o tym sprzęcie :)



Lokówko-suszarka Keratin Protect As8810 od Remington

Fot. Materiały prasowe

Piękne, zdrowie włosy jak po wizycie w salonie fryzjerskim? Wiemy, jak to zrobić! Aby uniknąć efektu oklapniętych kosmyków, zastosuj lokówko-suszarkę, która działa jak suszarka do włosów i szczotka w jednym. Urządzenie posiada grzałkę ceramiczną w kolorze różowego złota. To właśnie ona zawiera keratynę i olej migdałowy, które delikatnie uwalniają się podczas stylizowania, czego efektem są elastyczne, zdrowo wyglądające włosy o zwiększonej objętości. Efekt? Stylowa fryzura w kilka chwil!

Suszarka Keratin Protect AC8820 od Remington

Fot. Materiały prasowe

Zdrowe włosy są zawsze modne. Tylko co zrobić, by nie wypadały, były gęste, mocne i mniej łamliwe? Oprócz odpowiednich kosmetyków warto pamiętać o właściwej stylizacji. Zacznij od suszarki, bo jeśli często jej używasz, to musisz wiedzieć, że zbyt ciepły strumień powietrza niszczy włosy wraz z cebulkami! Pomyśl o Keratin Protect, która została zaprojektowana tak, aby chronić kosmyki przed uszkodzeniami spowodowanymi gorącym powietrzem. Wszystko dzięki pierścieniowi urządzenia, które zawiera keratynę i olej migdałowy. Te składniki wzmacniają włosy i dbają o nie, jak profesjonalny fryzjer.

Curl&Straight Confidence od Remington

Fot. Materiały prasowe

To urządzenie doceni każdy, kto chociaż raz w życiu spędził przed lustrem sporo czasu, a po wyjściu z domu jego starania... rozwiał wiatr :)

Wypróbuj Curl & Straight Confidence od Remington czyli 2 w 1. Urządzenie umożliwia perfekcyjne wyprostowanie włosów oraz wykonanie loków. Co najlepsze - jest gotowe do użycia w 30 sekund, możesz więc szybko stworzyć wybraną stylizację. Zaawansowane, ultra gładkie płytki ceramiczne z domieszką antystatycznego turmalinu ochronią twoje włosy i dodadzą im blasku. Co więcej, cyfrowy wyświetlacz z 5 ustawieniami temperatury w zakresie od 150° do 230° pozwala wybrać optymalną temperaturę dla włosów. Fryzura w stylu gwiazd może być twoja!

Prawda, że proste?

Materiał powstał z udziałem marki Remington.