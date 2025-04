Kok hiszpański to ponadczasowe, klasyczne uczesanie, które od lat szczególnie uwielbiane jest przez panny młode. Nic dziwnego — łączy modę z wygodą. Nazwa fryzury nawiązuje do tancerek flamenco, które do swojego ekspresyjnego tańca wybierały praktyczne, a jednocześnie bardzo efektowne upięcia.

Kok hiszpański w klasycznym wydaniu to włosy spięte tuż nad karkiem i mocno wygładzone. Upięcie można urozmaicać dodając ozdobne spinki, opaskę lub wplatając kwiaty. Wszystko zależy od efektu, jaki chcesz osiągnąć.

Kok hiszpański najlepiej będzie prezentował się u osób mających owalny kształt twarzy, jednak dzięki paru drobnym trikom, można dopasować upięcie do każdego. Za każdym razem będzie wyglądał równie pięknie. Przykład? Decydując się na takie upięcie mając okrągłą twarz lub wysokie czoło, poleca się wypuścić z niego kilka luźniejszych pasm. Taki zabieg optycznie ją wysmukli i doda fryzurze lekkości.

Kok hiszpański można modyfikować na wiele sposobów. Oprócz dodatkowych, wplecionych elementów, możemy również pobawić się jego formą.

Kok hiszpański w połączeniu z warkoczem

Wybierając taką wersję koka hiszpańskiego, masz do wyboru wiele wariantów: np. kok opleciony warkoczem, cały zrobiony z warkocza lub z dobieranym warkoczem z boku. W każdym wydaniu prezentuje się elegancko i z klasą.

fot. Adobe Stock, Lenslife

Kok hiszpański z luźno upiętych włosów

Kok hiszpański z wypuszczonymi luźno pasmami włosów to dobry wybór na fryzurę ślubną w stylu boho. Takie upięcie sprawdzi się również jako fryzura na co dzień. Prosta w wykonaniu, ale efekt spektakularny.

fot. Adobe Stock, demimerzie

Kok hiszpański z boku głowy

Kok hiszpański z boku głowy to propozycja na ślubne upięcie dla osób mających wysokie czoło i okrągłą twarz. Możesz zdecydować się na lekką asymetrię lub spiąć włosy tuż przy uchu tak, aby był cały na widoku patrząc z przodu.

fot. Adobe Stock, Anna_ok

Kok hiszpański gładki

Kok hiszpański gładko zaczesany do tyłu wymaga dużej precyzji. Do zrobienia przygotuj sobie zestaw kosmetyków wygładzających i utrwalających fryzurę. Przed, warto nałożyć na włosy odżywczą maskę, która doda im blasku i sprawi, że będą podatne na stylizację. Aby jeszcze bardziej podbić cały efekt, na koniec spryskaj fryzurę sprayem nabłyszczającym.

fot. Adobe Stock, Michael Kachalov

Kok hiszpański z wypełniaczem

Kok hiszpański z wypełniaczem to dobra opcja dla posiadaczek cienkich i delikatnych włosów. Nie dość, że wygląda bardzo efektownie, to jeszcze jest bardzo prosty i szybki w wykonaniu. Gotowe wypełniacze do koka, kupisz w większości sklepów z akcesoriami fryzjerskimi.

fot. Adobe Stock, Octavian

Kok hiszpański z welonem

Kok hiszpański, jak już wspominałyśmy, to klasyk wśród fryzur ślubnych. Welon możesz wpiąć od spodu lub od góry, zakrywając całe uczesanie.

fot. Adobe Stock, Serhii

Klasyczny kok hiszpański możesz bez problemu zrobić sama w domu i zajmie ci to dosłownie chwilę. Potrzebne będą wsuwki, gumka (najlepiej w kolorze włosów) i mocny lakier.

Wypuść luźno dwa pasma włosów po oby stronach, a pozostałe zwiąż z tylu nisko w kucyk.

Kucyk podnieś do góry i upnij tuż nad gumką.

Następnie podwiń w rulon i znowu podepnij wsuwkami.

Delikatnie rozłóż włosy na całej długości, podepnij.

Pozostawione luźno pasma zaczesz gładko do tyłu lub delikatnie skręć (możesz też zrobić luźne warkoczyki) i przypnij je spinkami tuż nad kokiem.

