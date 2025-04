Początek roku to świetny moment na umówienie się do fryzjera i odświeżenie swojego wyglądu. Bez względu na to, czy jest to subtelna zmiana np. dodanie kilku jaśniejszych pasemek, aby ożywić swoją fryzurę po ponurej zimie, czy całkowita zmiana gry – ostre cięcie i wyrazisty, przyciągający wzrok kolor - nowa fryzura naprawdę wszystko zmienia.

Jeśli chodzi o trendy w koloryzacji na 2023, każda z nas znajdzie coś dla siebie. To wypróbowane i klasyczne odcienie m.in maślany blond, platyna, różowe złoto i kasztanowy brąz.

Przewiń w dół i odkryj najmodniejsze kolory włosów na 2023 rok.

Wyobraź sobie duży gorący kubek czarnej herbaty z odrobiną mleka...Tak właśnie wygląda jeden z najmodniejszych kolorów włosów w 2023 roku. To pasma w kolorze średniego brązu, rozświetlone blond pasemkami. Wyglądają bardzo naturalnie, świeżo i są łatwe w utrzymaniu.

Platynowe włosy zostają z nami na dłużej. To trend dla tych, które mają ochotę na ostrą metamorfozę. Dobrze wyglądają na każdej długości włosów. Decydując się na taki kolor, zarezerwuj z wyprzedzeniem kilka wizyt u fryzjera — będzie wymagał regularnego odświeżania.

Platynowe włosy - komu pasują i jak je pielęgnować? 10 najmodniejszych fryzur w tym stylu

W tym roku pożądana będzie też kremowa, wielowymiarowa koloryzacja butter blonde. To kombinacja ciepłych, naturalnych odcieni z chłodniejszymi pigmentami.

Na liście top trendów w koloryzacji, znalazły się również kasztanowe włosy - ciemny brąz z czerwonymi tonami. Uniwersalna i bezpieczna opcja - taki odcień pasuje każdemu.

Rudzielce będą miały teraz swoje 5 minut. Wszystkie odcienie rudości będą bardzo pożądane. Bogate, ciepłe odcienie zneutralizują różowe tony na skórze, a w przypadku oliwkowej karnacji — dodadzą jej pięknego blasku.

Rude włosy - komu pasują i jak je pielęgnować?

Rok 2023 podbije też koloryzacja espresso — bogaty, ciemnobrązowy odcień. Idealny dla tych, które chcą dodać swojej obecnej fryzurze głębi i wymiaru. Nadaje się na każdą porę roku.

Kruczoczarne włosy to kolejny trend, który warto mieć na oku. Aby uzyskać błyszczący, lśniący efekt, skup się na nawilżaniu. Stosuj olejki, serum, odżywki i regularnie nakładaj maski. Dla podtrzymania koloru, zainwestuj w profesjonalne kosmetyki przeznaczone do pielęgnacji ciemnych włosów.

W 2023 roku uwagę będzie przyciągała też koloryzacja pink gold hair, czyli włosy w kolorze różowego złota. To oszałamiająca mieszanka odcieni czerwieni, różu i blondu. Takie włosy idealnie dopełnią wiosenno-letnie stylizacje.

