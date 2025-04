Słowo „dermokosmetyki’ większości z nas kojarzy się z dermatologią, czyli działem medycyny zajmującym się skórą. I bardzo słusznie. Drugiego członu nazwy nie trzeba tłumaczyć, choć wyjaśnia on, czym w rzeczywistości są te preparaty. Dermokosmetyki nie są lekami, tylko kosmetykami przeznaczonymi do pielęgnacji skóry problematycznej. Dermatolodzy często je polecają jako wsparcie leczenia, w celu zapobiegania nowym problemom lub po zabiegach kosmetycznych (także tych z zakresu medycyny estetycznej). Powtórzymy jeszcze raz – dermokosmetyki nie leczą. Dlaczego więc warto po nie sięgać?

Czym dermokosmetyki różnią się od tradycyjnych kosmetyków?

Dermokosmetyki zostały opracowane z myślą o skórze szczególnie wrażliwej, problematycznej, ze skłonnością do podrażnień, atopii, przebarwień, alergii, przesuszonej czy trądzikowej. Te kosmetyki nie zawierają alergizujących i drażniących składników. Ich hipoalergiczność została potwierdzona badaniami. Informację o badaniach znajdziemy na opakowaniach preparatów i na ulotkach. W składzie dermokosmetyków znajdują się specjalnie dobrane substancje aktywne, które odpowiadają na szczególne potrzeby skóry problematycznej.

Produkowane są ze szczególną troską

Proces produkcji dermokosmetyków nie różni się od procesu produkcji tradycyjnych kosmetyków. I jedne, i drugie podlegają restrykcyjnej kontroli jakości, ocenie bezpieczeństwa i są wytwarzane przy zachowaniu najwyższych standardów. Często jednak firmy produkujące dermokosmetyki same narzucają sobie jeszcze wyższe rygory, które przypominają proces produkcji leków. To ważne, bo skóra problematyczna zareaguje na najmniejsze zanieczyszczenie lub błąd w proporcjach składników. Gdyby tak się stało, marka straciłaby zaufanie klientów, a na to nie może sobie pozwolić.

Ponadto dermokosmetyki, zanim trafią do sprzedaży, podlegają ścisłym i długotrwałym testom, które są przeprowadzane pod kontrolą dermatologów. Tak więc ich skład i bezpieczeństwo stosowania są gwarantowane.

Kto powinien sięgać po dermokosmetyki?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta – każdy, kto troszczy się o stan swojej skóry.

To fakt, że z dermokosmetyków szczególnie powinny korzystać osoby z problemami, których skóra jest wrażliwa, skłonna do podrażnień i alergii. Ale po pierwsze – nie ma skóry idealnej i każdemu zdarzają się mniejsze bądź większe kłopoty, miejscowe przesuszenia lub czasowa nadwrażliwość. A po drugie – zgodnie z mądrą lekarską zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć”, dlatego o zdrowie cery powinniśmy zadbać zanim jeszcze pojawią się problemy. Dobrze pielęgnowana skóra, chroniona mocnym płaszczem lipidowym, dłużej będzie zdrowa i sama obroni się przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wiatr czy mróz, oraz przed alergenami.

Jak wybrać dermokosmetyk?

Wybierając dermokosmetyk, musimy pamiętać, że nie każdy jest dla każdego. Nie ma preparatów uniwersalnych. Jedne na przykład silnie nawilżają bardzo suchą skórę, inne są przeznaczone do pielęgnacji cery trądzikowej. Dlatego przed zakupem powinniśmy dokładnie przeczytać skład preparatu na ulotce lub skorzystać z porady (farmaceuci są regularnie szkoleni z oferty dostępnych na rynku dermokosmetyków). Dobór odpowiedniego dermokosmetyku jest kwestią bardzo indywidualną, ale warto poświęcić na to trochę czasu, bo wtedy mamy gwarancję, że preparat spełni nasze oczekiwania. Bardzo duży wybór dermokosmetyków znajdziesz w drogeriach Super-Pharm!

Dermokosmetyki są chętnie stosowane przez kobiety w ciąży i młode mamy

Podczas burzy hormonów, jaka następuje w ciele kobiety w ciąży, często zdarzają się niespodziewane kłopoty ze skórą. Dotąd zdrowa i odporna, teraz może stać się nadwrażliwa i przesuszona. Wymaga więc pielęgnacji, która będzie bezpieczna dla skóry i dla całego organizmu. Dlatego na rynku dostępne są dermokosmetyki skomponowane specjalnie dla kobiet w ciąży – pozbawione substancji drażniących i takich, które mogą spowodować przebarwienia i alergie.

Młode mamy często wybierają dermokosmetyki dla swoich dzieci. I słusznie. W ofercie dla najmłodszych znajdziemy preparaty na ciemieniuchę, przeciwko pieluszkowemu zapaleniu skóry, ale również typowe kosmetyki pielęgnacyjne.

Najlepsze dermokosmetyki do twarzy

Jeśli nigdy wcześniej nie stosowałaś dermokosmetyków, mamy dla ciebie 5 propozycji preparatów, które zyskały najlepsze opinie klientek i po które możesz sięgnąć w pierwszej kolejności.

Cerave - Nawilżająca Emulsja do Twarzy

Ten preparat to absolutny must-have dla skóry suchej, podrażnionej, ze skłonnością do alergii. Lekka formuła zawiera 3 kluczowe ceramidy i kwas hialuronowy, które są niezbędne do wzmocnienia bariery hydrolipidowej skóry. Nawilża i wspiera odbudowę bariery ochronnej skóry twarzy i ciała. Nie zawiera substancji zapachowych i jest hipoalergiczna.

Woda Termalna Uriage

Woda Termalna Uriage to woda do codziennej pielęgnacji skóry. Bogata w pierwiastki śladowe i sole mineralne stanowi źródło nawilżenia i blasku skóry. Koi i łagodzi podrażnienia skóry dzięki wysokiej zawartości soli wapnia i magnezu. Chroni - krzem wzmacnia hydrolipidowy film skóry. Pomaga przywrócić prawidłową budowę bariery skórnej.

Posiada szereg zastosowań jako: codzienne nawilżenie skóry, utrwalenie makijażu, ukojenie po goleniu lub depilacji, złagodzenie oparzeń słonecznych, na odparzenia pieluszkowe, nawilżenia oczu, ochłodzenie, zmniejszenie podrażnień skóry po zabiegach.

Bioderma - Płyn Micelarny Sensibio H20

Hitowy płyn micelarny przeznaczony do pielęgnacji cery wrażliwej oraz wyjątkowo wrażliwej. Głównym składnikiem dermokosmetyku są aktywne micele pochodzące z estrów kwasów tłuszczowych – to dzięki nim jest tak dobrze tolerowany. Polecany do oczyszczania skóry oczu, twarzy i dekoltu dla osób dorosłych. Płyn micelarny Sensibio jest doskonale tolerowany przez cerę, a to dzięki swojej unikalnej formule, która jest całkowicie zgodna z naturalnie zachodzącymi w skórze procesami. Płyn nie wymaga spłukiwania.

W wyniku stosowania płynu micelarnego Sensibio skóra jest dokładnie, ale delikatnie oczyszczona, nawet z wodoodpornego makijażu. Wszelkie podrażnienia powstałe w ciągu dnia są łagodzone, a cera nabiera naturalnego blasku i świeżości. Jest to idealny sposób na przygotowanie cery wrażliwej do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych.

Dermedic Hydrain2 - krem nawilżający o przedłużonym działaniu

Intensywnie nawilżający krem o przedłużonym działaniu - wiąże i zatrzymuje cząsteczki wody w głębokich warstwach skóry, jednocześnie zapobiegając nadmiernej utracie wody. Łagodzi podrażnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi. W widoczny sposób zmniejsza zaczerwienienia i wygładza naskórek. Neutralizuje wolne rodniki.

Przeznaczony jest do skóry odwodnionej, suchej oraz wrażliwej.

Avene - Cicalfate emulsja do twarzy

Produkt często polecany po zabiegach dermatologicznych (najlepszy po kuracji kwasami). Odpowiedni do każdego typu skóry, również wrażliwej i podrażnionej. Emulsja łagodzi podrażnienia, zaczerwienienia i przegrzanie skóry dorosłych po powierzchniowych zabiegach dermatologicznych. Zawiera zmikronizowany Sukralfat, unikalny składnik ułatwiający regenerację naskórka. Połączenie siarczanu miedzi i siarczanu cynku zmniejsza ryzyko proliferacji (namnażania i rozwoju) bakterii. Woda termalna Avène zawarta w Emulsji Cicalfate koi i łagodzi podrażnienia skóry. Emulsja z łatwością rozprowadza się na skórze, jest bardzo dobrze tolerowana. Regeneruje, wygładza i nawilża skórę.

