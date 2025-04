Zależy ci na intensywnym kolorze włosów, a równolegle dbasz o ich kondycję i nie chcesz zaprzepaścić efektów swojej starannej pielęgnacji? Nie musisz spędzać kilku godzin w salonie fryzjerskim. Wybierz WELLATON Intense i zadbaj o swoją fryzurę, nie wychodząc z domu. Ta reWELLAcyjna farba pomaga pokryć siwe włosy w 100%, a dodatkowo zapewnia ultralśniące pasma… Na tym jednak nie koniec jej plusów.

Kultowy produkt WELLATON nazywa się teraz WELLATON Intense. Ostatnio wzbogacono go o jeszcze skuteczniejszą kurację nawilżającą z olejkiem arganowym. Dzięki temu włosy po koloryzacji stają się miękkie i błyszczące – dokładnie takie, o jakich marzysz.

Farbę WELLATON Intense znajdziesz na półkach drogeryjnych i sklepowych.

Tym, co wyróżnia WELLATON Intense na rynku jest m.in. technologia WPF Water Protection Factor. Dzięki niej kolor jest zatrzymany wewnątrz włosa i zabezpieczony przed szybkim wypłukiwaniem (utrzymuje się aż do 8 tygodni – perspektywa 2 miesięcy „spokoju” brzmi naprawdę nieźle).

… ale to nie jedyne elementy, na które warto zwrócić uwagę. Zawarta w farbie formuła High Dye Loaded zapewnia głębokie i równomierne wnikanie koloru. Stworzono ją z myślą o tych, którzy marzą o intensywnych, wyrazistych i jednolitych efektach koloryzacji.

Jak widać, za koloryzacją WELLATON Intense stoi nauka. Oto powód, dla którego działanie tego produktu zostało docenione przez wszystkie influencerki, które przetestowały tę kurację.

Wybierz swój kolor spośród 22 odcieni i ty też ciesz się wymarzoną fryzurą.

Dla influencerek testujących tę farbę, poza trwałymi i intensywnymi efektami, istotny okazał się również zapach kuracji. Przyznały, że jest on niezwykle przyjemny – kwiatowy, ale nieinwazyjny. Dziewczyny zgodnie stwierdziły też, że WELLATON Intense to produkt, który spełnił ich oczekiwania.

Nie bez znaczenia okazała się także łatwość w aplikacji farby (naprawdę nie musisz nabyć fryzjerskich umiejętności, żeby cieszyć się genialnymi rezultatami po koloryzacji przy pomocy tego produktu). Przeprowadzenie całej kuracji jest banalnie proste, równolegle zapewnia najwyższej jakości efekty.

Uwierzycie, że pierwszy raz zdecydowałam się na koloryzację włosów? Nie poszłam do fryzjera, a spróbowałam tego sama, w domowym zaciszu. Cieszę się, że zdecydowałam się właśnie na WELLATON Intense - pisze joabari.

