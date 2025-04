Bad hair day zdarza się każdej z nas. Dzień, w którym włosy nie chcą współpracować. Mogą to być uparte kosmyki uciekające z końskiego ogona, elektryzujące się pasma czy wywijająca się w każdą stronę grzywka... Najczęściej dopada, gdy pójdziesz spać z mokrą głową, przesadzisz z ilością nakładanych kosmetyków, testowałaś nowy szampon i okazało się, że źle działa na twoje włosy lub po prostu - zaspałaś, nie masz czasu na mycie i stylizację, a za 5 minut musisz wyjść z mieszkania. Co wtedy? Jak poradzić sobie w kryzysowej sytuacji, żeby mimo wszystko wyglądać i czuć się dobrze? Oto 5 sprawdzonych i skutecznych trików na bad hair day. Uratują fryzurę i twój humor.

Gdy budzisz się rano z przetłuszczonymi włosami, a do wyjścia pozostało bardzo mało czasu, z pomocą może przyjść suchy szampon. Jest to produkt w aerozolu na bazie talku. Jak stosować? Przed użyciem należy wstrząsnąć buteleczkę, a następnie spryskać włosy preparatem z odległości około 30 cm. Kolejnym krokiem jest wmasowanie go we włosy za pomocą opuszków palców. Na koniec wystarczy starannie wyszczotkować fryzurę, aby usunąć resztki produktu i gotowe. Włosy nie tylko odzyskują świeżość i blask, ale dzięki obecności olejków aromatycznych będą też przyjemnie pachnieć. Suchy szampon to idealne rozwiązanie na bad hair day. Sprawdza się zarówno w domu, jak i w podróży.

Jak zrobić suchy szampon? Potrzebujesz tylko jednego produktu

fot. Got2b, cena: ok. 22 zł; MOROCCANOIL, cena: 129 zł; Klorane, cena: ok. 55 zł; Batiste, ok. 16 zł; ISANA, cena: 9,99 zł; Jantar, cena: ok. 16 zł/materiały prasowe

Proste, gładkie włosy to najmniej skomplikowana fryzura i stanowi doskonałą bazę do tworzenia innych uczesań, np. gładko zaczesanego kucyka. Podczas termicznego prostowania zadbaj, aby włosy były całkowicie suche. Warto również zastosować specjalne kosmetyki, zabezpieczające przed wysoką temperaturą.

Świetnym sposobem na zamaskowanie nieatrakcyjnej fryzury są kolorowe opaski, czapki i kapelusze. W zależności od okazji i pory roku możesz wybrać szeroką, kolorową opaskę, wzorzystą apaszkę, kapelusz z dużym rondem, szydełkowy beret, czapkę beanie, bejsbolówkę czy kaszkiet. Możesz wykorzystać ten trik, mając włosy każdej długości.

Modne dodatki na lato 2022 - 6 elementów, które mają status hitu

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Innym, dobrym rozwiązaniem na bad hair day, jeśli masz włosy długie lub półdługie, będą różne wariacje warkocza. Jeśli są tylko lekko oklapnięte, unieś je u nasady, spryskując suchym szamponem i zrób luźny splot. Możesz go urozmaicić dekoracyjnymi wsuwkami, gumką, opaską lub wpleść cienką chustkę, aby zwiększyć objętość. W tym kiepskim dniu sprawdzą się również tzw. bokserskie warkocze, gdzie włosy muszą być gładko zaczesane.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Nie tylko warkocze będą dobrze wyglądać, gdy dopadł cię bad hair day. Dobrze wypadnie również tzw. messy bun, niedbały koczek lub fryzura inspirowana Hailey Bieber – włosy gładko zaczesane do tyłu z przedziałkiem na środku i nisko upięte. Jest hitem ostatnich miesięcy. Idealna, gdy zaspałaś, nie masz czasu na suszenie i mycie, a chcesz świetnie wyglądać.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

