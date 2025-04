Lakier do włosów to niezbędny produkt dla każdej z nas, podobnie jak tusz do rzęs. Regularnie uzupełniamy nasze półki kolejnym flakonem magicznej mgiełki. To właśnie on odpowiada za to, że fryzura świetnie prezentuje się przez cały dzień w pracy, podczas ćwiczeń i wytrzymuje szalone imprezy do rana. Ale ma też drugą, ciemniejszą stronę — źle dobrany do rodzaju włosów i nieumiejętnie stosowany, sprawi, że będą suche, łamliwe i będą się puszyć. Szczególnie złą strategią jest kilkukrotne spryskiwanie. Zbyt duża ilość produktu wcale nie wpłynie na trwałość fryzury, a wręcz przeciwnie - zniszczy ją.

Reklama

Spis treści:

W pośpiechu lub przez nieuwagę rozpyliłaś na włosach za dużo lakieru? Spokojnie, każdej z nas się zdarza. Jak więc szybko uratować fryzurę i włosy?

Najszybszym i najłatwiejszym sposobem na pozbycie się lakieru jest wyczesanie go z włosów. Najlepiej zrobić to szczotką z miękkiego włosia, która jest delikatna i nie uszkodzi ich struktury. Z tej prostej metody wiele z nas korzysta w awaryjnych sytuacjach. Jest skuteczna przy niewielkim nadmiarze produktów. Gdy pasma są mocno sklejone i splątane, trzeba umyć włosy.

Gdy masz więcej czasu, najlepszym rozwiązaniem jest dokładnie umycie włosów. Można zrobić to standardową metodą (podwójne mycie + odżywka) lub zastosować metodę OMO (odżywka-szampon-odżywka) wykorzystując odżywkę emolientową i szampon głęboko oczyszczający. Warto również nałożyć odżywczą maskę na min. 15 minut.

Kremowanie włosów - łatwy i szybki sposób na lśniące włosy. Na czym polega i jak to robić?

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Żeby lakier spełnił swoje zadanie — utrwalił i nie splątał włosów — musi być odpowiednio stosowany. Oto kilka zasad, o których warto pamiętać:

lakier do włosów stosuj wyłącznie na suche włosy ;

; spryskuj z odległości min. 20 cm i za jednym razem rozpylaj na całej powierzchni włosów;

i za jednym razem rozpylaj na całej powierzchni włosów; lakier do włosów stosuj nie tylko na zewnętrzne pasma, ale również na te pod spodem.

Reklama

Czytaj także:

Rozjaśniacz do włosów - jaki wybrać i jakie daje efekty?

Modelowanie włosów krok po kroku. Jak układać cienkie, gęste i puszące się włosy?