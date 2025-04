Suchy szampon to must have w torebce. Szybko odświeża włosy, unosi je u nasady i dodaje objętości. Świetnie sprawdza się w podróży, po siłowni lub w trakcie dnia, gdy zależy nam na super wyglądzie. Obecnie kupimy go w każdej drogerii, a ceny zaczynają się od 10 zł. Ale nie musimy przepłacać - możemy zrobić go same z produktów, które mamy w kuchennej szafce. Suchy szampon domowej roboty kosztuje grosze i jest w 100 % naturalny.

Reklama

Jak zrobić domowy szampon dla brunetek i blondynek, jak go stosować i jak przechowywać? Odpowiadamy.

Spis treści:

Przepis na suchy szampon dla blondynek jest bardzo prosty. Wystarczą 2 łyżki skrobi kukurydzianej, mąki ziemniaczanej albo dziecięcego pudru. Produkty doskonale absorbują wilgoć i sebum, natychmiast odświeżając włosy.

Jeśli masz ciemne włosy, dodaj naturalne kakao w proporcji 1:1. Tak przygotowany szampon nie będzie pozostawiać jasnej poświaty.

Przepis na domowy suchy szampon dla brunetek

Składniki:

2 łyżki naturalnego kakao,

2 łyżki mąki ziemniaczanej/skrobi kukurydzianej/dziecięcego pudru.

Przygotowanie:

Wymieszaj składniki w miseczce.

Domowy suchy szampon możesz nakładać od razu po przygotowaniu. Aplikuj go na rozczesane włosy u nasady palcami albo puchatym pędzelkiem tak, jak na zdjęciu.

Czy można wyłysieć przez suchy szampon? Ta kobieta niestety tego doświadczyła... Jak to możliwe?

fot. Domowy suchy szampon/Adobe Stock, triocean

Jeśli chcesz, żeby domowy suchy szampon miał ładny zapach, możesz dodać do niego np. pokruszoną suszoną lawendę. Wymieszaj ją z mąką ziemniaczaną, przełóż całość do lnianego woreczka i zostaw na dobę. Po tym czasie odsiej lawendę i nałóż szampon na włosy.

Domowy suchy szampon najlepiej przechowywać w szczelnie zamykanym pojemniczku, żeby nie dostała się do niego wilgoć - może być szklany lub plastikowy.

Reklama

Czytaj także:

Szampony z dobrym składem - co powinien zawierać + 5 najlepszych produktów

Szampon na siwe włosy: 5 najlepszych produktów, które utrzymają je w szczytowej formie

Szampon na wypadanie włosów: 12 najlepszych produktów, które wzmocnią twoje pasma