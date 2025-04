Keratynowe prostowanie włosów zwane inaczej brazylijskim prostowaniem włosów, od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kobiet na całym świecie. Polega on na wtłoczeniu w pasma keratyny — białka, który je wygładza i uzupełnia w nich ubytki. Poza zabiegu są lśniące, nawilżone, proste i co najważniejsze – nie puszą się przy wilgoci. Keratynowe prostowanie włosów szczególnie polecane jest w przypadku, kiedy włosy są suche, matowe, zniszczone i łamliwe. Dzięki właściwej pielęgnacji, efekty mogą utrzymywać się nawet do 6 miesięcy.

Reklama

Spis treści:

Włosy po keratynowym prostowaniu wymagają zupełnie innej pielęgnacji, niż do tej pory. Przede wszystkim, powinnaś zainwestować w profesjonalne kosmetyki, dzięki którym dłużej pozostaną proste i pełne blasku. Najcenniejszym składnikiem w szamponach po zabiegu brazylijskiego prostowania włosów jest keratyna oraz naturalne oleje. Zaleca się również stosowanie całej serii produktów — szamponu, odżywki i maski. Będą się one wzajemnie uzupełniać, co znacznie wzmocni efekt.

Kremowanie włosów - łatwy i szybki sposób na lśniące włosy. Na czym polega i jak to robić?

fot. Szampon do włosów OGX Brazilian Keratin Therapy, cena: ok. 40 zł; Szampon do włosów Cocochoco, cena: ok. 40 zł; Szampon podtrzymujący efekt wygładzenia Alfaparf Keratin Therapy Maintenance, cena: ok. 50 zł; Szampon do włosów Montibello Morphosse, cena: ok. 65 zł; Szampon do włosów BIOVAX Phyto Keratin, cena: ok. 30 zł; Szampon do włosów Fanola Keraterm, cena: ok. 90 zł/materiały prasowe

Źle dobrany szampon może całkowicie zniszczyć efekty zabiegu. Przed zakupem uważnie czytaj składy produktów i unikaj tych, które na liście mają alkohol, silikony i parabeny — mogą wypłukać keratynę. Należy również odstawić na bok szampony silnie oczyszczające, ziołowe oraz przeciwłupieżowe.

Domowe maski na porost włosów - 9 sprawdzonych przepisów z prostych składników

Oprócz stosowania odpowiednich kosmetyków, na trwałość efektu po zabiegu mają również inne czynniki. O tym należy pamiętać:

po zabiegu nie można myć włosów przez 2-3 doby;

tuż po zabiegu należy chronić włosy przed wilgocią (unikaj sauny, basenu i siłowni);

(unikaj sauny, basenu i siłowni); dwa tygodnie przed zabiegiem i dwa tygodnie po, nie można farbować włosów;

do rozczesywania włosów należy używać szczotki z naturalnego włosia ;

; od pierwszego mycia stosować profesjonalne kosmetyki ;

; nie można szorować ich ręcznikiem ani chodzić spać z mokrymi włosami;

ani chodzić spać z mokrymi włosami; włosy należy suszyć średnim nawiewem od góry do dołu.

Reklama

Czytaj także:

Czerwone włosy - komu pasują, jak pielęgnować i jak utrzymać intensywny kolor?

Rozjaśniacz do włosów - jaki wybrać i jakie daje efekty?