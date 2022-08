fot. Adobe Stock, Couperfield

Fretka domowa nie jest zbyt popularnym zwierzęciem domowym, tym bardziej warto dowiedzieć się o niej więcej. Jeśli chcesz przygarnąć to dosyć egzotyczne zwierzę, dowiedz się, ile kosztuje jej utrzymanie, czym ją karmić i jakie warunki do życia stworzyć.

Fretka domowa, w odróżnieniu od dzikiej, nie boi się ludzi. Chętnie mieszka w domach, za to nie lubi samotności. Jeśli chcesz kupić fretkę domową, najlepiej od razu przygarnij 2 osobniki. Dzięki temu zwierzątka zawsze będą miały towarzystwo, a ty będziesz mieć dwa razy więcej radości.

Fretka domowa: charakter

Fretka domowa to zwierzątko dla cierpliwych - jest niezwykle ciekawska, zwinna i szybka. Jest też drapieżnikiem, a nie gryzoniem. Ma ostre kły i silną szczękę, więc niestety potrafi dotkliwie pogryźć. Najczęściej robi to podczas zabawy lub ze strachu, niestety nie można jednak wykluczyć, że zrobi to zupełnie niespodziewanie.

Fretka potrzebuje wiele ruchu, dlatego warto wypuszczać ją z klatki na 2 - 3 godziny w ciągu dnia, a także zabierać na spacery (koniecznie na smyczy). Jeśli fretka zostaje w domu bez nadzoru, powinna zostać w klatce - inaczej łatwo dobierze się do kabli, pojemników ze środkami czystości czy kwiatów.

W małym mieszkaniu może być jej ciasno, a zimą, gdy kaloryfery grzeją z pełną mocą, za ciepło. Większą część doby fretka przesypia - od 14 do 18 godzin. Jak długo żyje fretka? Średnio jest to 6 - 8 lat, rzadziej kilkanaście.

Jak wygląda fretka domowa?

Fretka domowa ma od 29 do 45 cm długości ciała, ogon dochodzi do 15 cm. Fretka waży od 0,5 do 2 kg. Samica jest średnio 2 razy lżejsza od samca. Ogon fretki jest puchaty, a wybarwienie jej futra może przybierać różne wersje. Młode osobniki zazwyczaj są bardziej szare, z wiekiem maść ich futra się zmienia.

Do najbardziej typowych umaszczeń fretki należą:

typ tchórzowaty: brązowy, czekoladowy, rudy, czarny, pastelowy;

typ łaciaty: posiada białe plamki na całym ciele;

typ jednobarwny: czarne, białe, albinos;

typ angora: długie futro (włosy o długości 5 - 10 cm).

Fretki około pierwszego roku życia uzyskują dojrzałość płciową. Gruczoły zapachowe zlokalizowane w okolicy odbytu zwierzęcia, wydzielają specyficzny, intensywny zapach. Jest on na tyle drażniący dla wielu osób, że niejednokrotnie żałują zakupu tego zwierzaka.

Ile kosztuje fretka? Ceny fretek domowych na aukcjach internetowych zaczynają się od 150 zł, ale uwaga: kupując fretkę z nieznanego źródła, nie masz pewności, jak zachowa się zwierzę. Zdecydowanie lepiej wybrać zwierzaka ze sprawdzonego, zaufanego źródła.

Aby kupić fretkę z zarejestrowanej hodowli, przygotuj się na wydatek rzędu od kilkuset do nawet 1000 złotych za 1 zwierzę. W sklepach zoologicznych ceny fretek to od 200 do 600 zł.

Koszt utrzymania fretki domowej jest średni. Zwykle musisz liczyć się z wydatkiem od około 80 zł miesięcznie (cena mięsa, suchej karmy, szamponu, żwirku itp.). Koszt ten wzrośnie, jeśli doliczysz ceny wizyt u weterynarza (szczepienia, odrobaczanie).



Fretka nie jest gryzoniem. Jako zwierzę drapieżne właściwie nie potrzebuje węglowodanów, za to sporo białka. Fretka je surowe lub gotowane mięso drobiowe (indyk, kurczak, przepiórka), wołowinę, jagnięcinę, baraninę, gotowane mięso wieprzowe.

Może jeść także gryzonie (małe myszy, szczury), żaby, jaszczurki, owady. Fretki jedzą także jaja przepiórcze i żółtka jaj kurzych. Do karmy można dodawać tran lub oliwę z oliwek, a karmienie uzupełniać suchą karmą dla fretek.

Dieta fretek nie może być bogata w witaminę A (zawiera ją np. wątroba - podawaj ją sporadycznie i w małej ilości).

Tego nie może jeść fretka:

surowe mięso wieprzowe,

czekolada,

przekąski dla ludzi (chipsy, paluszki, parówki, wędlina)

ryby słodkowodne,

mleko,

kawa, herbata, alkohol (!).

Fretki nie powinny jeść także gotowych wędlin i innych produktów spożywczych z dużą ilością soli. Dodatkowo zwierzę powinno mieć stały i swobodny dostęp do czystej wody.

Klatka dla fretki powinna być odpowiednio duża i zabezpieczona (fretki są bardzo sprytne i potrafią otwierać klatki). Wymiary klatki dla 1 fretki to około 150 x 80 x 80 cm, ale lepiej kupić klatkę wyższą, piętrową. Zwierzątko lubi się wspinać i dużo spacerować.

Dno klatki należy wysypać żwirkiem, do środka można włożyć niepotrzebne ubrania - te zwierzęta uwielbiają się w nie zakopywać, ponadto łatwiej przyzwyczajają się do właściciela, czując jego zapach.

W klatce fretki powinny znaleźć się:

miska na karmę,

poidełko,

kuweta,

hamak,

ubrania,

domek do spania,

zabawki.

Dodatkową kuwetę warto ustawić także poza klatką - przyda się, gdy fretka będzie na wybiegu w mieszkaniu. Jeśli zamierzasz wyprowadzać ją na spacery, zakup także smycz.

