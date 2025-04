Królik miniaturka jest chętnie wybieranym zwierzęciem domowym. Nie wymaga wiele: wystarczy przestronna klatka, pożywienie, zabawki dla królika. Głównym problemem okazuje się jednak sam zakup królika. O ile cena królika miniaturki nie jest wysoka, o tyle łatwo trafić na oszustów, którzy miniaturowymi nazywają zwierzęta, dorastające do normalnych rozmiarów.

Długość życia królika miniaturki może dochodzić do 10 lat, rzadko jednak żyją one dłużej niż 7 lat. W porównaniu do kota czy psa to znacznie krócej, za to w porównaniu do świnek morskich czy chomików - długość życia królika miniaturki wcale nie jest krótka.

Długość życia miniaturek może się różnić także w zależności od odmiany. Przykładowo królik-baranek, którego wyróżniają charakterystycznie zwisające uszy, żyje zwykle 5-8 lat.

Ceny królików miniaturowych wahają się w przedziale 50-350 złotych. Droższe zwierzęta zwykle pochodzą z renomowanych hodowli. W sklepach zoologicznych także można kupić królika miniaturkę. Wówczas jego cena wynosi ok. 50-100 złotych.

Decydując się na zakup królika miniaturki, warto wybrać profesjonalną hodowlę. Kupując królika od przypadkowego sprzedawcy ogłaszającego się w internecie, łatwo nabyć zwierzątko, u którego w przyszłości może ujawnić się poważna wada genetyczna. Może się też okazać, że królik miniaturka wcale nie należy do ras karłowatych.

Królik miniaturka to popularne zwierzę, więc można go znaleźć także w wielu sklepach zoologicznych.

Istnieje wiele różnych ras królików miniaturowych, ich liczba przekracza 100. Do najpopularniejszych z nich należą:

Baranek . Jego typową cechą są zwisające uszy, przez co wyróżnia się spośród innych królików. Występują odmiany krótkowłose i długowłose o różnym umaszczeniu.

. Jego typową cechą są zwisające uszy, przez co wyróżnia się spośród innych królików. Występują odmiany krótkowłose i długowłose o różnym umaszczeniu. Angora . Długa sierść i krótkie, odstające uszy to jego znaki szczególne. Rasa Angor jest bardzo popularna, wymaga jednak częstego strzyżenia (co 3 miesiące) i regularnego wyczesywania.

. Długa sierść i krótkie, odstające uszy to jego znaki szczególne. Rasa Angor jest bardzo popularna, wymaga jednak częstego strzyżenia (co 3 miesiące) i regularnego wyczesywania. Lew miniaturka . Inna nazwa tej rasy królika to królik belgijski lub lewek. Cechuje go dłuższa sierść na głowie i pyszczku oraz na końcu ogona.

. Inna nazwa tej rasy królika to królik belgijski lub lewek. Cechuje go dłuższa sierść na głowie i pyszczku oraz na końcu ogona. Mini rex . Bardzo popularna rasa królika miniaturowego, ma aksamitne, puchate futerko. Towarzyski królik miniaturka występuje w wielu barwnych odmianach.

. Bardzo popularna rasa królika miniaturowego, ma aksamitne, puchate futerko. Towarzyski królik miniaturka występuje w wielu barwnych odmianach. Karzełek teddy. Bardzo lekki, jego waga mieści się w granicach 800-1700 g. Ma grubą, gęstą sierść, za to łatwą w pielęgnacji.

Królik miniaturka najlepiej czuje się, gdy ma towarzystwo. Dlatego jeśli długie godziny spędzasz poza domem, warto od razu zakupić 2 króliki miniaturowe.

Klatka dla królika miniaturki

Koszt klatki dla królika miniaturki waha się w granicach 100-300 zł. Jej minimalne wymiary to 100x50x50 cm. Klatka dla królika miniaturki powinna mieć płaskie dno, w środku powinien znaleźć się też domek, w którym królik będzie mógł się schować. Do podstawowego wyposażenia klatki dla królika trzeba zaliczyć też paśnik, miseczkę i poidełko. Konieczna będzie również kuweta wraz ze żwirkiem. Warto kupić także zabawki dla królika miniaturki - piłeczki, rolki, tunele, itp.

Co je królik miniaturka?

Króliki są roślinożerne. Żywią się głównie siankiem, które stanowi nawet 70% ich diety. Królikowi miniaturowemu warto podawać także twarde warzywa, aby mógł ścierać zęby oraz gałązki drzew owocowych.

Królik je warzywa (marchewkę, szpinak, buraka, seler, pietruszkę) oraz owoce (jabłka, gruszki, banany, truskawki). Owoców nie należy podawać częściej niż 2-3 razy w tygodniu.

Królik miniaturka je także zioła (rozmaryn, koperek, melisę, liście mniszka lekarskiego, miętę, tymianek, koniczynę). Woda w poidełku zawsze powinna być świeża, należy ją codziennie wymieniać.

Jedne rasy królików miniaturowych są towarzyskie i chętne do zabaw, inne — mniej. Królik miniaturka najbardziej aktywny jest nocą i wczesnym rankiem, co nie oznacza, że nie będzie chętny do zabaw w ciągu dnia.

Z oswajaniem królika miniaturki należy jednak odczekać kilka dni po przywiezieniu go do domu. Zwierzę w pierwszej kolejności musi przyzwyczaić się do nowego otoczenia, poznać zakamarki klatki, potrzebuje jedynie dyskretnej opieki, podawania pokarmu.

Dopiero po kilku dniach warto zacząć od delikatnego pogłaskania królika, można zachęcić go jakimś smakołykiem. Warto zadbać o to, by go nie wystraszyć. Należy podchodzić do niego powoli i nie wykonywać gwałtownych ruchów. Absolutnie nie powinno się w pierwszych tygodniach brać go na ręce - to może wystraszyć królika i sprawić, że później będzie do nas podchodził nieufnie.

Z czasem klatkę królika będzie można otworzyć. Jeśli zdecyduje, że jest gotowy na wycieczkę po mieszkaniu, wyjdzie sam. Trzeba jednak zabezpieczyć kable, a podczas zabawy uważać, by go nie nadepnąć.

