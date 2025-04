Wyposażenie klatki dla chomika to bardzo ważny etap aklimatyzacji gryzonia w nowym miejscu. Chomiki, choć małe i niewątpliwie urocze, mają ściśle określone wymagania co do swojego mieszkanka. Zapewnienie mu odpowiednich warunków to podstawa do tego, by wiódł on szczęśliwe życie małego kopacza i biegacza. Jak odpowiednio wyposażyć klatkę dla chomika, by zapewnić zwierzakowi wszystko, co niezbędne?

Klatkę umieść w pokoju o umiarkowanej temperaturze 22-25°C. Klatka nie powinna stać w miejscu nasłonecznionym lub w narażonym na przeciągi. Nie stawiaj jej więc przy grzejnikach i w pobliżu ciągle otwartego okna. Najlepiej postawić ją w spokojnym, zacienionym miejscu, z dala od telewizora, komputera czy radia.

Wymiary klatki powinny być dostosowane do potrzeb chomika. Najlepiej wybrać metalową klatkę z plastikową kuwetą, o długości minimum 60 cm, (80 cm i więcej dla chomików syryjskich) szerokości ok. 40 cm i wysokości ok. 40 cm z otwieranymi drzwiczkami.

Równie dobrze sprawdzi się akwarium o odpowiednich wymiarach. Ma ogromną przewagę nad klatką pod tym względem, że można nasypać do niego w zasadzie nieograniczoną ilość ściółki, tworząc prawdziwy raj dla chomiczka! Trzeba jednak pamiętać wówczas o pokrywie z siatki, aby chomik nie uciekł górą.

Dla chomików syryjskich szerokość kratek nie powinna być większa niż 1,3 cm, dla dżungarskich nie większa niż 1 cm.

Podstawą do tego, by odpowiednio urządzić klatkę, jest więc jej odpowiednia powierzchnia. Dla chomika syryjskiego to minimum 3200 cm2, dla chomika dżungarskiego i Roborowskiego (które są nieco mniejsze) – 2400 cm2. Chomik musi mieć w klatce sporo miejsca, które będzie mógł sobie samodzielnie podzielić na "jadalnię" i "sypialnię".

W klatce koniecznie trzeba wydzielić miejsce na toaletę i miejsce na jedzenie. Toaletę zrób w rogu. Umieść tu więcej ściółki. Regularnie wybieraj zanieczyszczoną ściółkę z toalety i kładź świeżą. Najlepiej jednak poczekać aż chomik sam wybierze sobie miejsce na toaletę. Karmidełko i poidełko wówczas należy ustawić w pewnej odległości od wybranego przez niego miejsca.

fot. Wyposażenie klatki dla chomika/Adobe Stock, dextorth

W klatce należy umieścić poidełko, które wiesza się na klatce albo miseczkę, która stoi blisko tej z jedzeniem. Pamiętaj, że bez względu na to, w czym się znajduje, woda powinna być codziennie zmieniana. Do picia dawaj chomikowi przegotowaną i ostudzoną wodę, może być także źródlana z butelki. Woda mineralna nie jest dobrym rozwiązaniem - minerały niszczą chomicze nerki. Lepszym rozwiązaniem od poidełka jest ciężka miseczka o małej średnicy - chomik będzie pił z niej w naturalnej pozycji, a dodatkowo łatwiej ją dokładnie wyczyścić, niż poidełko.

Karmidełko, czyli miska na pokarm musi być ciężka i stabilna - chomiki z uwielbieniem wywracają elementy wyposażenia klatki. Pamiętaj także, by była o sporej średnicy - te zwierzaki wchodzą całe do środka i dopiero w ten sposób jedzą. Nie może być to więc niewielka miseczka. Dodatkowo możesz zawiesić chomikowi specjalne kolby, które gryzoń będzie traktował jako przysmak. Karmidełko powinno stać blisko naczynia z wodą, ale nie tuż obok niego. Kolbę możesz powiesić w innej części klatki.

fot. Wyposażenie klatki dla chomika/Adobe Stock, Hideto

Jeśli chodzi o kołowrotek, najlepiej wybrać kółko pełne (nie z siatki i prętów - łatwo o wyrwany pazurek czy złamaną łapkę), na stabilnej nóżce lub mocowane do prętów klatki. Trzeba pamiętać o odpowiedniej średnicy: minimum 27 cm dla chomika syryjskiego, 20 cm dla dżungarskiego i Roborowskiego.

Domek będzie służył chomikowi za kryjówkę i spiżarnię. Najlepiej wybrać domek drewniany, bez dna - chomiki często w jednym z rogów urządzają sobie toaletę. Dlatego mocz powinien móc swobodnie wsiąknąć w trociny i opaść na dół, by nie dusić chomika oparami wydzielanego amoniaku.

Wyposażenie klatki dla chomika to nie tylko podstawowe elementy, ale także zabawki i produkty, które będą zajmowały gryzoniowi czas oraz pozwalały zachować zdrowie. Piaskownica to bardzo ważny element w klatce chomika. Tarzając się w piasku, chomik dokładnie oczyszcza swoje futerko z wszelkiego brudu i zatłuszczeń. Często zwierzaki urządzają sobie tam także toaletę - zbrylony piasek o wiele łatwiej usunąć.

Ważne, by wybierać piasek dla gryzoni, nie dla ptaków i gadów (jest za ostry), a także nie pył - podrażnia drogi oddechowe chomika.

W klatce warto umieścić także gałązki drzew owocowych – chomik będzie mógł je sobie obgryzać i ścierać zęby oraz się wspinać. Nie wkładaj jednak do klatki gałązek iglaków i innych wonnych drzew. Uważaj też mocno na żywicę - jest trująca dla gryzonia!

fot. Wyposażenie klatki dla chomika/Adobe Stock, fantom_rd

Dno klatki wyłóż przynajmniej 10-15- centymetrową warstwę ściółki. Im więcej podłoża, tym lepiej, bowiem chomiki to urodzeni kopacze. Uwielbiają przekopywać, podkopywać i drążyć tunele. Najlepiej sprawdzą się odpylone trociny drzew liściastych, wymieszane z siankiem i ściółką lnianą lub konopną. W żadnym razie nie kładź piasku czy trocin przyniesionego z dworu lub zwykłej warty. Trociny kiepskiej jakości mogą być źródłem zakażenia pierwotniakami wywołującymi koksyliozę. Piasek nasyp do pojemnika, np. żeby stworzyć piaskownicę. Na pewno nie powinien on stanowić całego podłoża.

Włóż do klatki materiał na budowy gniazda lub legowiska - najlepiej sprawdzą się białe, bezzapachowe chusteczki higieniczne, bez nadruków. Nigdy nie wkładaj waty - ani zwykłej, ani tej dedykowanej gryzoniom. Chomiki wszystko podgryzają - wystarczy więc, że kilka nitek waty zostanie przez zwierzaka połknięte i nieszczęście gotowe. Wata również często oplata się o nóżki chomika, co niestety często doprowadza do martwicy i konieczności amputacji kończyny.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 14.12.2018.

