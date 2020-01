Kimchi - co to jest? Kalorie i właściwości zdrowotne kimchi

fot. Adobe Stock

Kimchi to fermentowane warzywa z dodatkiem ostrych przypraw. W Polsce określenie kimchi najczęściej oznacza fermentowaną kapustę pekińską z solą, czosnkiem i chili. Jednak w Korei pod pojęciem tym kryją się także inne warzywa np. rzodkiewki czy bakłażany.

Statystyczny Koreańczyk zjada około 18 kg kimchi rocznie! Przysmak jest w Korei tak popularny, że zamiast angielskiego „cheese” w czasie robienia zdjęcia wymawia się tam słowo „kimchi”. W Seulu działa nawet muzeum kimchi, którego biblioteka zawiera ponad 2000 tysiące książek o tym daniu.

Kimchi najczęściej podaje się jako:

oddzielny dodatek do dania,

w połączeniu z ryżem lub makaronem.

Fermentowanych warzyw używa się także do zup, naleśników, pizzy czy burgerów.

Kimchi jest w Polsce coraz popularniejsze. Masz ochotę spróbować? Poszukaj produktu w sklepie azjatyckim lub w sklepie ze zdrową żywnością. Cena 300 g słoika wynosi około 16-18 zł.

Kimchi jest produktem niskokalorycznym. Porcja (100 g) dostarcza zaledwie 15 kalorii (kcal). Zobacz wartość odżywczą kimchi.

Kimchi – fermentowana kapusta pekińska (w 100 g):

wartość energetyczna: 15 kcal,

węglowodany: 2,4 g,

tłuszcz: 0,5 g,

białko: 1,4 g,

błonnik: 1,6 g.

Kimchi to duma narodowa Koreańczyków, która wynika z wielu, pozytywnych właściwości zdrowotnych fermentowanych warzyw. Dlaczego warto jeść kimchi?

Kimchi wspiera zdrowie jelit

Kimchi powstaje w wyniku fermentacji kapusty pekińskiej przez bakterie kwasu mlekowego. Kwas mlekowy, który tworzy się w czasie fermentacji stabilizuje środowisko w jelicie i wspiera rozwój pozytywnej mikroflory. Kimchi jest także źródłem bakterii probiotycznych, jednak ich przeżywalność w stosunku do probiotyków z apteki jest niewielka.

Kimchi jest także źródłem błonnika pokarmowego, który pobudza perystaltykę jelit. Przysmak podaje się astronautom, by zapobiegać zaparciom w kosmosie, które mogą rozwinąć się w wyniku braku grawitacji.

Kimchi wykazuje działanie przeciwnowotworowe

Kimchi jest bogate w naturalne przeciwutleniacze, które są składnikami warzyw kapustnych. To właśnie dzięki nim przysmak uznaje się za produkt o działaniu przeciwnowotworowym.

Kimchi zapobiega miażdżycy i wspomaga odporność

Zawarty w kimchi kwas propionowy hamuje syntezę cholesterolu w organizmie, dzięki temu działa przeciwnowotworowo. Związek ten dodatkowo odżywia nabłonek jelita i stymuluje jelitową odporność.

Kimchi działa przeciwstarzeniowo

Ci, którzy regularnie jadają kimchi mogą, według badaczy, wolniej się starzeć i mieć mniej zmarszczek.

Kimchi wspiera odchudzanie

Ze względu na zawartość błonnika pokarmowego kimchi syci na długo. Już niewielki dodatek koreańskich warzyw fermentowanych do posiłku sprawia, że łatwiej jest ci wytrwać na diecie.

Kimchi wzmacnia wątrobę

Badania wykazały, że kimchi pozytywnie oddziałuje na wątrobę usprawniając proces detoksykacji. Kiszonki dodatkowo zmniejszają stopień stłuszczenia narządu.



Kimchi i inne ostre, fermentowane produkty mogą przyczyniać się do rozwoju raka żołądka, który jest najczęściej występującym rodzajem nowotworu wśród Koreańczyków. Przyczyniają się do tego:

wysoka zawartość azotanów,

duży dodatek soli.

Badacze podkreślają jednak, że ryzyko rośnie znacząco (nawet o 50%) dopiero u osób, które jedzą bardzo dużo kimchi (do każdego posiłku). Działanie to wzmacniają dodatkowo skłonności genetyczne do tego rodzaju nowotworu. Dlatego, jeśli jesz kimchi od czasu do czasu nie powinnaś się tym martwić.

Kimchi tradycyjnie konserwowana jest solą, tak, by długo zachowała świeżość bez przechowywania w lodówce. Wysoka zawartość soli nie jest wskazana dla osób, które cierpią na nadciśnienie. Na szczęście w czasach, gdy lodówka jest już w każdej kuchni nie ma potrzeby, by dosalać kimchi tak mocno. Coraz częściej dostępne są niskosodowe kimchi (z niską zawartością soli).

Ze względu na dodatek ostrych przypraw kimchi nie powinno się podawać osobom ze stanami zapalnymi żołądka, zespołem jelita drażliwego czy małym dzieciom. Także w tym przypadku rynek wychodzi naprzeciw potrzebom konsumentom proponując mniej pikantne wersje kiszonki.

