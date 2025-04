Spis treści:

Przeciwutleniacze (inaczej antyoksydanty) to związki, które w organizmie neutralizują nadmiar wolnych rodników.

Wolne rodniki powstają w wyniku wykorzystywania tlenu przez komórki organizmu. W umiarkowanych ilościach są dla człowieka pożyteczne i niezbędne, a w nadmiarze – szkodliwe.

Gdy jest ich zbyt dużo, wywołują stres oksydacyjny, przyczyniający się do rozwoju wielu chorób. Ilość wolnych rodników zwiększają m.in.: nieprawidłowa dieta, stres, promieniowanie UV, palenie papierosów i nadużywanie alkoholu. A więc to, z czym wielu z nas zmaga się na co dzień.

Przeciwutleniacze redukują nadmiar wolnych rodników, jednak same w tym procesie niejako wypalają się. Z tego powodu człowiek musi stale dostarczać zasoby antyoksydantów do organizmu.

Przeciwutleniacze dzieli się na: produkowane przez organizm (przeciwutleniacze endogenne) oraz dostarczane z zewnątrz, najczęściej z pożywieniem (przeciwutleniacze egzogenne).

Najsilniejsze przeciwutleniacze kryją się w organizmie człowieka i są nimi niektóre enzymy oraz związki nieenzymatyczne (np. koenzym Q10, melatonina, bilirubina, glutation, L-arginina, kwas lipidowy). Jednak we współczesnym świecie ochrona wewnętrzna często nie wystarcza, dlatego należy uzupełnić ją, wprowadzając do diety źródła naturalnych przeciwutleniaczy z żywności.

Do najważniejszych przeciwutleniaczy dostarczanych z zewnątrz można zaliczyć:

witaminę C (papryka, natka pietruszki, porzeczki, cytrusy),

witaminę E (olej słonecznikowy, pestki dyni, zarodki pszenne),

witaminę A (żółtko jaja, mleko, tuńczyk),

selen (orzechy brazylijskie, rośliny strączkowe, śledzie),

mangan (otręby, zarodki pszenne, orzechy włoskie, suszone śliwki),

polifenole (w tym przede wszystkim flawonoidy – borówka, czarna porzeczka, aronia, czerwone wino),

chlorofil (zielone warzywa liściaste),

beta-karoten (morele, marchew),

likopen (pomidory, arbuz),

glutation (awokado, szparagi, brokuły),

katechiny (zielona herbata).

Produkty, które mają najwięcej naturalnych antyoksydantów:

kurkuma,

kakao,

cynamon,

oregano suszone,

goździki,

aronia,

jagody,

maliny,

karczochy,

orzechy pecan.

Naturalnymi przeciwutleniaczami w żywności mogą być witaminy, składniki mineralne, barwniki oraz inne związki występujące przede wszystkim w produktach pochodzenia roślinnego.

Przeciwutleniacze w żywności mają wiele dobroczynnych właściwości: zapobiegają nowotworom, chorobom układu krążenia, cukrzycy czy chorobom układu nerwowego. Udowodniono na przykład, że niektóre przeciwutleniacze z żywności (np. flawonoidy) mogą hamować „sklejanie” się płytek krwi, które prowadzi do powstania tzw. blaszki miażdżycowej.

Jeśli chcesz zwiększyć możliwości antyoksydacyjne swojego organizmu, jedz więcej:

Warzyw i owoców. Korzystaj przede wszystkim z tych sezonowych, ale w okresie jesienno-zimowym równie dobrze sprawdzą się mrożonki. Gotowanie w niewielkim stopniu wpływa na zawartość antyoksydantów, a w niektórych przypadkach wręcz poprawia ich wchłanianie . Tak dzieje się z likopenem, który lepiej przyswaja się z sosu pomidorowego niż z surowych pomidorów. Silne przeciwutleniacze występują także w roślinach strączkowych dostępnych przez cały rok.

Korzystaj przede wszystkim z tych sezonowych, ale w okresie jesienno-zimowym równie dobrze sprawdzą się mrożonki. Gotowanie w niewielkim stopniu wpływa na zawartość antyoksydantów, a w niektórych przypadkach wręcz . Tak dzieje się z likopenem, który lepiej przyswaja się z sosu pomidorowego niż z surowych pomidorów. Silne przeciwutleniacze występują także w roślinach strączkowych dostępnych przez cały rok. Świeżych ziół i przypraw. Zgodnie ze współczynnikiem ORAC, który ocenia zdolność antyoksydacyjną żywności, najsilniejszymi naturalnymi przeciwutleniaczami są właśnie świeże zioła i przyprawy.

Przeciwutleniacze są na tyle popularnymi związkami, że stały się składnikiem wielu suplementów diety. Są otrzymywane przez ekstrakcję z żywności lub reakcję chemiczną. Zdania co do zasadności ich stosowania są podzielone.

Przede wszystkim brakuje długofalowych badań. Ponadto suplementy z przeciwutleniaczami przyjmowane w nadmiarze działają odwrotnie - mogą przyczyniać się do stresu oksydacyjnego. Mogą też powodować działania niepożądane lub interakcje z innymi substancjami.

W jednym z głośnych badań wykazano, że beta-karoten podawany jako pojedynczy związek zamiast zmniejszać ryzyko nowotworów u palaczy, znacząco je zwiększał.

Przeciwutleniacze w suplementach diety są jednak polecane w szczególnych sytuacjach, w których dostęp do owoców i warzyw jest ograniczony.

Najlepiej jest przyjmować przeciwutleniacze z diety bogatej w owoce i warzywa. A przy tym unikać czynników zwiększających ilość wolnych rodników w organizmie.

