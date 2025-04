50 produktów niskokalorycznych, po które warto sięgać na diecie odchudzającej. Sprawdź, jakie jedzenie jest niskokaloryczne i syci na dłużej

Produkty niskokaloryczne to takie, które zawierają nie więcej niż 40 kcal w 100 g w żywności stałej i nie więcej niż 20 kcal w 100 ml w produkcie płynnym. Najmniej kaloryczne produkty to te o wysokiej zawartości wody. Należą do nich przede wszystkim warzywa: ogórek, sałata, pomidor, cukinia, czy seler naciowy.