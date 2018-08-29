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5 kobiet z różnych stron świata tworzy Team Triaction. Triaction, jak się łatwo domyślić, to nazwa nowej sportowej serii Triumph'a (o niej więcej za chwilę). Ale historii tych kobiet nikt nie wymyślił. Są prawdziwe, inspirujące, poruszające…

Liderką grupy jest Anna Victoria, amerykanka. Znacie? Kojarzycie blog „Fit Body Guide”? Jeśli nie - warto dołączyć do ponad 1,5 mln osób, które śledzą profil Anny na Instagramie. Dlaczego warto? Bo historia Anny pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Że nigdy nie jest za późno na zmianę. Że szkoda przeżyć swoje życie byle jak.

Anna Victoria (na zdjęciu poniżej stoi w środku grupy) była typową amerykańską dziewczyną. Jadła dużo śmieciowego jedzenia, wyglądała słabo, czuła się słabo i… w końcu trafiła do szpitala. Miała koszmarnie złe wyniki badań. Wtedy postanowiła, że nie będzie się dalej krzywdzić i zacznie być dla siebie dobra. Zacznie dawać swojemu organizmowi, to, na co zasługuje. Zdrowe jedzenie i ruch. Dziś… wygląda jak milion dolarów. I pewnie znacznie więcej zarabia ;). Pokazuje, że zdrowy styl życia nie musi być pełen rygoru, by przynosił efekty i dawał satysfakcję.

Anna Victoria udowadnia, że kaloryfer to ściema!

Annie Victorii w Triumph’owej drużynie towarzyszy Anna Skura (na zdjęciu pierwsza z lewej), polska blogerka, podróżniczka, biegaczka, autorka bloga „What Anna Wears”. Od lat udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych do osiągnięcia (np. jeszcze jako nastolatka zwiedziła pół Europy, praktycznie bez kasy, brała udział w organizowanych przez kościelne wspólnoty - tak, trzeba tylko bardzo chcieć!). To właśnie Skura powtarza takie zdanie „zrób jedną rzecz inaczej, może to zmieni całe twoje życie”. Zgodzicie się chyba, że tak właśnie może być? Chodzi tylko o ten pierwszy krok…

Team Triaction tworzą jeszcze:

włoska florecistka (występowała o olimpiadzie) Margherita Granbassi (musiała przerwać karierę sportowca przez kłopoty ze zdrowiem, miała kilkanaście operacji kolana, które dziś wygląda dość przerażająco, jest młodą mamą i w kampanii podjęła się zadania, które wymagało od niej… przekroczenia siebie)

Alice Liveing z Wielkiej Brytanii, instruktorka fitness i autorka „Clean Eating Alice”

niemiecka tancerka i gwiazda telewizji Isabel Edvardsson

O co chodzi Triumphowi? O wyzwania! One dodają skrzydeł!



Oto najlepszy dowód. Musicie to zobaczyć!

O co chodzi w kolekcji Triaction? O wygodę i… piękno.



Kolekcja jest sportowa. Ale uznałyśmy z koleżankami, że staniki Magic Motion spokojnie można nosić na randki. Potem, w trakcie konferencji prasowej głównej projektantki tej kolekcji, okazało się, że o to właśnie chodziło. Triumph przekonuje:

Triaction to kolekcja dla kobiet, które chcą wyglądać stylowo, czuć się pewnie podczas treningu, a całą swoją uwagę koncentrować na wykonywanych ćwiczeniach. To idealne rozwiązanie gdy chcesz nosić odzież sportową do pracy, na siłownię i poza nią, nie uznając kompromisu między stylem i funkcjonalnością. W kolekcji Triaction znajdują się modele dopasowane do każdego kształtu biustu, oraz rozmiaru. W produktach Triaction wykorzystano włókno LYCRA® SPORT, które zostało opracowane naukowo, by zapewnić perfekcyjne dopasowanie, swobodę ruchów i komfort podczas ćwiczeń. wyjątkowe zdolności regeneracyjne, dopasowanie i swobodę ruchów.