Top 5 produktów na grudzień 2018 - wybór redaktor działu Dieta i fitness

Zobacz, co przyciągnęło moją uwagę w ostatnim miesiącu. Które produkty będą hitem nadchodzącego grudnia? Moje top 5 jest różnorodne jak ja - trochę słońca, trochę kobiecości, trochę ciepła i wygody.

1. Napój z sokami owocowymi Pina Colada, Limenita, cena ok. 10 zł

Wieczorami lubię napić się tego napoju owocowego i powrócić w myślach do cieplejszych miesięcy. Dodaję do niego odrobinę świeżej mięty i przenoszę się do słonecznej Grecji. W składzie bezalkoholowej Pina Colady znajdziecie wyłącznie sok z winogron i ananasa, puree z kokosa, sok z cytryny i pektyny! Smak? Słodki i kwaśny jednocześnie z mocno wyczuwalną nutą kokosa. Pycha!

2. Body Sweet Nightmare, Tezenis, cena: 102,90 zł

Jestem strasznym zmarzluchem, dlatego moja szafa pełna jest różnych modeli body. Nic tak dobrze nie grzeje, jak ubranie, które jest blisko ciała. W tym roku często sięgam po body z Tezenis, która ma długi rękaw i jest bardzo kobiece. Z przodu koronkowy wzór, z tyłu, na plecach siateczka w delikatne kropeczki. Takie body założone pod gruby sweter nie tylko grzeje, ale także dodaje pewności siebie.

3. Serum do twarzy Adds Glow, Ringana, cena ok. 168,84 zł

To serum do twarzy wchłania się niezwykle szybko i stanowi świetną bazę pod makijaż. Jego składniki pomagają chronić skórę przed smogiem i dodają blasku, gdy nie uda mi się przespać całej nocy. W składzie znajdziecie witaminę B3, która poprawia kolory cery i ochronne bioflawonoidy.

4. „Miska szczęścia” Laura Osęka, wyd. Publicat, cena: 39,90 zł

Dawno nie było tak dobrej książki kucharskiej! Skromna, prosta, nie przeładowana. Laura Osęka bazuje wyłącznie na polskich składnikach, stroni od egzotycznych i drogich superfoods. Autorka serwuje dania, które dopasowuje do pór roku i dostępnych produktów sezonowych. Wszystko podane w pięknych miskach i sfotografowane bez przesadnej stylizacji. Brawo!

5. Torebka Elisa Mango, cena: 159,90 zł

Należę do tej grupy kobiet, która w torebce nosi dosłownie wszystko, dlatego rzadko kupuję torebki małe, do ręki. Jednak tej nie mogłam się oprzeć! Genialny, geometryczny kształt i ciekawe mocowanie paska sprawiają, że każdy na tą torebkę zwraca uwagę.

