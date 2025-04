11 z 33

„Oczami psa”, Alexandra Horowitz, wyd. Czarna Owca, cena: 25,99 zł

Szczeniak to takie drugie dziecko. Przekonuję się o tym każdego dnia budząc się razem z naszą 4-miesięczną Iskrą o 4 nad ranem. To jednak wciąż pies, który postrzega świat inaczej niż człowiek, a ja chcę dla tego malucha jak najlepiej. Wzięliśmy ją ze schroniska, by dać dobry dom. Właśnie, dlatego sięgnęłam po książkę „Oczami psa”, która odwołuje się do badań naukowych na temat czworonogów i pokazuje świat widziany z perspektywy zwierzęcia. Poczuć zapach ludzkiego smutku? Pies to potrafi! Ciekawa, zaskakująca i otwierająca oczy! Czy wiedziałaś, że psa nie powinno się głaskać po głowie?

- Basia, redaktor działu Dieta i fitness