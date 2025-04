1 z 10

Sweat

Dzięki niej naprawdę polubisz odchudzanie. Aplikacja jest dostępna tylko w wersji angielskiej i jest płatna - za miesiąc trzeba zapłacić niecałe 40 zł, roczny koszt to około 450 zł.

Jest prosta w obsłudze i bardzo intuicyjna, a ćwiczenia są dobrze opisane. Sweat to nie tylko aplikacja do fitnessu, do wyboru masz także wiele diet, które możesz odpowiednio dopasować do siebie.

Treningi wykonujesz z jedną z ulubionych trenerek (może to być autorka aplikacji Kayla Itsines). Są to ćwiczenia z przyrządami takimi jak kettle, hantle, a nawet maszyny. Dobrym pomysłem może okazać się zabranie telefonu z aplikacją na trening na siłowni - to tak, jak trening z trenerem personalnym, który podpowiada ci jak i ile ćwiczyć.