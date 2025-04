Śniadanie z jajek może być podawane w wersji zarówno wytrawnej, jak i na słodko. Wśród naszych propozycji znajdziesz przepisy na rozmaite jajka faszerowane, które idealnie nadają się na wielkanocne śniadanie, jajka w kokilkach z dodatkiem pomidorów i oliwek, warzywne omlety oraz przepis na jajka w koszulkach z dodatkiem sosu holenderskiego, czyli jajka po benedyktyńsku.

Spis treści:

Szakszuka to bardzo popularny wybór, jeśli chodzi o szybkie śniadanie. Robi się ją ekspresowo, a podana na ciepło stanowi idealny początek dnia. Najlepiej smakuje w towarzystwie świeżej pietruszki, chrupiącego chleba i aromatycznych przypraw.

Składniki:

3 jajka,

1 puszka pomidorów,

garść czarnych oliwek,

50 g sera feta,

1/2 cebuli,

1 ząbek czosnku,

1 łyżeczka kuminu,

natka pietruszki do podania,

3 łyżki oliwy z oliwek,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Na patelni rozgrzej oliwę z oliwek i zeszklij cebulę pokrojoną w kostkę. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek, sól, pieprz, kumin i smaż przez minutę. Dodaj pomidory w puszki i oliwki przekrojone na pół. Duś całość przez 15 minut, aż sos nieco odparuje. Wbij jajka i zmniejsz ogień do minimum. Po 5 minutach nakryj patelnię, aby jajka ścięły się od góry. Szakszukę podawaj posypaną serem feta, natką pietruszki i pieczywem.

Śniadanie z jajek: szakszuka

Bajgiel to zawsze dobry pomysł! Z kilku składników możesz przygotować pyszne białkowo-tłuszczowe śniadanie, które idealnie sprawdzi się przed intensywnym dniem. Możesz dodać tez ulubione warzywa i dowolnie modyfikować przyprawy.

Składniki:

bajgiel,

pół łyżeczki masła,

2 jajka,

2 plasterki bekonu,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Bajgla przekrój na pół i delikatnie podpiecz środek na suchej patelni. Kiedy się zarumieni, zdejmij, a na patelnię wrzuć plasterki bekonu. Poczekaj, aż zacznie wytapiać się tłuszcz, a bekon stanie się chrupiący. W międzyczasie bajgla posmaruj masłem. Bekon zdejmij z ognia i ułóż na dolnej części bajgla. Na tłuszczu z bekonu usmaż jajka (na jajecznicę). Użyj soli, pieprzu i ulubionych przypraw. Wyłóż na bekon i przykryj górną połówką bajgla.

Śniadanie z jajek: bajgiel z jajkami i bekonem

Jajka po benedyktyńsku wymagają nieco więcej wprawy, ale również są doskonałym sposobem na rozpoczęcie dnia. Idealnie płynne żółtko świetnie komponuje się z dodatkami i chrupiącą kromką chlebka.

Składniki:

4 jajka,

sos holenderski,

4 plasterki szynki,

2 kajzerki,

szczypiorek do podania,

masło,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Jajka ugotuj w koszulce - zagotuj wodę w garnku z dodatkiem 1 łyżki octu i odrobiny soli. Każde z jajek wbij do oddzielnych miseczek. Pojedynczo i bardzo delikatnie wkładaj je do gotującej się wody i gotuj przez kilka minut, aż białko się zetnie. Szynkę podsmaż na patelni - jeśli jest chuda to dodaj odrobinę masła, a jeśli tłusta to nie dodawaj dodatkowego tłuszczu. Kajzerki przekrój na pół i zrumień na grillowej patelni. Na kajzerce ułóż szynki, jajko i polej całość sosem holenderkim. Dodaj szczypiorek i dopraw całe śniadanie z jajek solą i pieprzem.

Śniadanie z jajek: jajka po benedyktyńsku

Jajka zapiekane w kokilkach lub foremkach do muffinek świetnie sprawdzą się podczas powolnych, leniwych weekendów, kiedy masz więcej czasu na przygotowanie śniadania.

Składniki:

4 jajka,

4 kromki pieczywa,

1/2 puszki pomidorów,

kilka oliwek,

4 plastry szynki,

odrobina sera feta,

łyżka masła,

natka pietruszki do podania,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Kokilki wysmaruj delikatnie masłem. Do każdego naczynia włóż szynkę i łyżkę pomidorów. Wbij jajko i dopraw solą i pieprzem. Dodaj oliwki i ser feta. Kokilki wstaw do piekarnika nagrzanego na 180 stopni na 15 minut. Po wyjęciu żółtko powinno być płynne, a biało ścięte. Podpiecz także kromki chleba, aby były chrupiące i ciepłe.

Śniadanie z jajek: jajka zapiekane w kokilkach

Pastę jajeczną możesz przygotować na wiele sposobów. Świetnie smakuje z dodatkiem wędzonej makreli lub szprotek, a także ze smażonym porem i prażonymi ziarnami słonecznika.

Składniki:

5 jajek ugotowanych na twardo,

2 korniszony,

200 g szprotek,

2 łyżeczki majonezu,

2 łyżeczki musztardy,

szczypiorek,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Ugotowane na twardo jajka drobno posiekaj i przełóż do miski. Dodaj pokrojone w kostkę korniszony i rozgniecione widelcem szprotki. Dodaj majonez, musztardę i szczypiorek. Całość wymieszaj i dopraw solą i pieprzem. Pastę jajeczną podawaj ze świeżą bagietką. To świetny pomysł nie tylko na śniadanie z jajek, ale również na drugie śniadanie lub kolację.

Śniadanie z jajek: pasta jajeczna

Idealnie miękkie i puszyste tosty francuskie lub po prostu jajochlebki idealnie sprawdzą się, jeśli lubisz śniadania na słodko. Możesz podać je z ulubionymi owocami, miodem, czekoladowym kremem lub masłem orzechowym.

Składniki:

2 jajka,

6 kromek pieczywa tostowego,

1 łyżka masła,

100 ml mleka,

2 łyżki miodu,

ulubione owoce (jagody, maliny, truskawki),

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

W misce roztrzep jajka widelcem. Dodaj mleko i cukier i porządnie wymieszaj. W rozmąconych jajkach zamocz pierwszą porcję pieczywa (dokładnie je obtocz z każdej strony). Na patelni rozgrzej masło. Smaż kromki przez 2 minuty z każdej strony. Wyjmij na ręcznik papierowy, a następnie ułóż na talerzu. Tosty francuskie podawaj z odrobiną miodu i owocami.

Śniadanie z jajek na słodko: tosty francuskie

Jajka to prawdziwy skarb natury, dlatego zdecydowanie warto włączyć je do swojego porannego menu. Przede wszystkim są jednym z najlepszych źródeł wysokiej jakości białka, które wspiera regenerację mięśni, budowę komórek oraz zapewnia uczucie sytości na dłużej. Jedno jajko dostarcza go ok. 6 gramów, co daje organizmowi solidny zastrzyk energii na cały poranek.

Dzięki temu śniadanie z jajkami pomaga ograniczyć podjadanie w ciągu dnia, stabilizując przy tym poziom cukru we krwi i zapobiegając nagłym atakom głodu.

Jajka to także bogactwo witamin i minerałów, które wspierają funkcjonowanie organizmu. Zawierają m.in. witaminę B12, witaminę D, a także cholinę, żelazo i luteinę.

Dodatkowo przygotowanie jajecznego śniadanie zwykle zajmuje zaledwie kilka minut, przez co są idealnym rozwiązaniem nawet w najbardziej zabiegane poranki.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 17.02.2021.

