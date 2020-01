Qczaj o motywacji do uprawiania sportu i odpowiednio dopasowanych ćwiczeniach! Co jeszcze zdradził nam trener?

fot. Materiały prasowe

Do tego, że sport to zdrowie, chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Mimo, że doskonale wiemy, jak ważna jest zbilansowana dieta i ćwiczenia, to niestety coraz częściej zdrowe odżywanie zamieniamy na fast foody, a trening na seans na kanapie z pilotem u boku. Postanowiłyśmy porozmawiać z Qczajem o jego metodach motywacji do ćwiczeń, a także o sportowych gadżetach i sensie ich używania.

Gdybyś miał wymienić 3 najczęstsze wymówki przed uprawianiem sportu, to co byś wymienił?

Myślę, że pierwsza to „pogoda”. Ona najczęściej staje nam na przeszkodzie przed wyjściem z domu na trening. Pomimo tego, że wtedy ćwiczyć możemy w domu, to wiele osób wykręca się "złą aurą", która negatywnie nastraja.

Kolejną wymówką jest ogólne „złe samopoczucie”. Często nawet drobne niewyspanie potrafimy podnieść do najwyższej rangi, tylko po to, by nie trenować.

I jeszcze wymówka pod tytułem "Mam milion rzeczy do zrobienia". Finalnie często nie zrobimy nic, łącznie z tym, że nie uprawiamy sportu.

A masz może jakieś niestandardowe patenty motywowania ludzi do ćwiczeń?

Moim sposobem jest pokazanie ludziom, że efekty są w zasięgu ręki. Osoby, które mnie obserwują wiedzą, że nie jestem „fitterrorystą”. Najważniejsze jest po prostu to, by czerpać radość z uprawiania sportu. Właśnie w tym chcę wspierać innych.

A co z tymi sportowo opornymi? Mam na myśli tych, którzy dietę i wizytę na siłowni odkładają do kolejnego poniedziałku i szybko się poddają?

Myślę, że uprawianie sportu można przełożyć na wiele dziedzin życia. Jeśli ktoś poddaje się z czymś tak ważnym jak zdrowie, to jak ma wytrwać w innych postanowieniach? Chciałbym, by ludzie traktowali sport i dietę jak coś oczywistego, jako element zdrowego trybu życia, a nie jak przymus.

Jakie argumenty motywujące do uprawiania sportu działają na kobiety, a jakie na mężczyzn? Stosujesz zawsze takie same metody, czy są one zależne, np. od płci?

Uważam, że zarówno na jednych, jak i na drugich działa chwalenie! Nadmierna krytyka i ciągłe negowanie nigdy nie wróży nic dobrego i prędzej czy później zniechęci do dalszego działania. Ja jestem dumny z każdego, nawet najmniejszego sukcesu moich podopiecznych. W końcu to, co dla jednych bywa proste, dla kogoś może być Mount Everestem.

Jaki zestaw ćwiczeń zarekomendowałbyś kobiecie, która nie chce wychodzić na siłownię, bo nie ma czasu, wstydzi się lub ma milion innych powodów?

Mogę polecić treningi ze mną na You Tube lub na qczajfitness.pl. Można tam znaleźć odpowiednie zestawy ćwiczeń i uzyskać bardzo dobre efekty trenując w domu z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała lub np. hantlami. Na mojej platformie można wybrać treningi dla osób na każdym poziomie zaawansowania. To system indywidualnie dopasowuje ćwiczenia. Dodatkowo ma qczajfitness.pl po zakończeniu każdego treningu należy, zaznaczyć czy był on za trudny, za łatwy, czy w sam raz. Dzięki temu każdy następny będzie jeszcze lepiej odpowiadał naszym potrzebom i możliwościom.

Skąd wiedzieć, że dany zestaw ćwiczeniowy jest dla nas dobry? Jak dopasować zestaw do siebie?

Najlepiej na początek zrobić sobie trening próbny. To właśnie wtedy musimy spojrzeć na siebie obiektywnie i jeśli nie uprawialiśmy do tej pory sportu, zacząć od podstawowego poziomu. Jeśli ćwiczenia okażą się zbyt łatwe, zawsze można podnieść poprzeczkę. To zdecydowanie lepsze niż zniechęcenie się od początku.

Czy można utrzymać smukłą figurę bez ćwiczeń?

Smukłą można utrzymać za pomocą diety, ale nie będzie to w pełni zdrowe ciało, bo mięśnie będą wiotkie.

A co sądzisz o wszystkich gadżetach sportowych (modnych strojach, drogich matach)? To ma sens?

Kiedyś ćwiczyłem w tej samej koszulce na każdym treningu ;) Takie były czasy. Przyznaję, czasami było mi troszkę wstyd, gdy czułem, że mój strój nie jest zbyt świeży.

Dziś przykładam do tego uwagę i nie jest to tylko kwestia mody, ale dobrego samopoczucia.

Lubię nosić czysty, dobrze dobrany strój do ćwiczeń, bo po prostu sam ze sobą czuję się lepiej.

Choć nie ukrywam, że jak typowy facet, zdarzy mi się wrzucić spocony treningowy strój i zapomnieć go wyjąć, ale wtedy z pomocą przychodzą Perełki Lenor Unstoppables - już nie jeden zestaw ubrań mi uratowały.

Gdybyś nie zajmował się sportem, to co byś robił?

Qczaj ma milion pomysłów na siebie :) Sport zawsze towarzyszył mi w życiu, nawet gdy pracowałem jako fryzjer. Na co dzień poza tym, że zajmuję się treningami, to występuję też w filmach i piszę książkę.

