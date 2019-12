Intimissimi to włoska marka produkująca damską i męską bieliznę. Początki firmy sięgają 1996 roku, a obecnie to jeden ze światowych liderów w branży bieliźniarskiej. Nic dziwnego, bo kolekcje Intimissimi to biustonosze, figi, koszulki nocne i topy charakteryzujące się wyrafinowanym i prostym stylem.