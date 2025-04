Nasza redakcja została zaproszona na wielkie show Intimissimi On Ice, które odbyło się w urokliwej Weronie. Rewia na lodzie, w której główną rolę odgrywała bielizna marki wystylizowana przez Patricię Field (tę od Seksu w Wielkim Mieście), okazała się wielkim sukcesem.

Werona - miasto zakochanych to atrakcja sama w sobie, jednak od razu można było poczuć klimat zbliżającego się show. Cała Werona żyła tą imprezą, która odbyła się w centralnym punkcie miasta - na zabytkowej Arena di Verona.

fot. serwis prasowy Intimissimi

Na lodzie można było podziwiać gwiazdy łyżwiarstwa (Stephane Lambiel, Tomas Verner, Carolina Kostner), a także Ellie Goulding, która zaśpiewała kilka swoich największych hitów. Jednak to nie wszystko. Gośćmi imprezy były topowe nazwiska. Na widowni zasiadły m.in. Chiara Ferragni, Eva Herzigova, Irina Shayk, Julia Restoin Roitfeld (córka Carine Roitfeld), Caroline Vreeland (wnuczka Diane Vreeland), a także reprezentantka naszego kraju - ambasadorka marki - Natalia Klimas.

Miałyśmy okazję uczestniczyć w przygotowaniach do imprezy. Na backstage miałyśmy okazję porozmawiać ze stylistką i twórczynią kostiumów Patricią Field. A także dotknąć i sfotografować stroje tuż przed imprezą. Przygotowania do tak wielkiego przedsięwzięcia trwały kilka miesięcy, ale efekt był piorunujący. Połączenie muzyki poważnej z hitami takimi jak "Love me Like You do" Ellie Goulding czy "Take Me To Church" Hoziera robiły ogromne wrażenie.

Na żywo relacjonowałyśmy transmisję z imprez poprzez nasze kanały social media. Poprzez aplikację Snapchat mogłyście niemal w czasie realny obserwować Intimissimi On Ice - przygotowania a także afterparty. A na naszym Instagramie znajdziecie więcej zdjęć. Ciekawskich zapraszamy do wpisywania hashtagu #intimissimionice - znajdziecie tam setki wyjątkowych zdjęć.

fot. serwis prasowy Intimissimi

