Bielizna może być praktyczna, może być zniewalająca. Koronkowa, bawełniana, półtransparentna. W nowej kampanii Intimissimi nie chodzi o to, jak kobieta w niej wygląda, ale jak się w niej czuje. Zadania trudnego, bo uchwycenia emocji czterech bohaterek kampanii podjął się jeden z najznamienitszych fotografów portretowych, Mario Testino.

Subtelna sesja zdjęciowa stawia wyzwanie współczesnemu kanonowi reklamowania bielizny. Czy można reklamować bieliznę inaczej, niż nagością? Nie pokazując biustu, pupy, a siłę kobiecości? Cztery bohaterki nowej kampanii Intimissimi to znana z filmu „Pięćdziesiąt twarzy Greya” aktorka Dakota Johnson, rosyjska modelka Irina Shayk, serbska tenisistka (i zwyciężczyni piętnastu turniejów singlowych) Ana Ivanović oraz Ella Mills, autorka książek kulinarnych, której instagram Deliciously Ella ma ponad milion obserwatorów.

Reklama bielizny na całkowicie ubranych kobietach

Tym razem Intimissimi podkreśla sukcesy, ale nie w kwestii osiągnięcia wymarzonej figury. Odwołuje się do sukcesów kobiet. Każda ze sportretowanych gwiazd jest w czymś dobra. Każda pracuje w innej branży. Każda z nich prezentuje inny typ urody. Przekaz jest prosty: bez względu na to, czym się zajmujesz i kim jesteś, Intimissimi będzie pasować również do ciebie. Marka wyznaje zasadę, że prawdziwe piękno pochodzi z kobiecej siły i charakteru.

To hołd nie tylko dla ciała, ale również dla siły charakteru kobiet stąd hashtag #insideandout.

Mario Testino uchwycił to, jak wyglądają i czują się jego bohaterki, nosząc bieliznę pod ubraniem. Kampania ma pokazać rzeczywistość poprzez odważne i niekonwencjonalne podejście, nie prezentuje bielizny na modelce. Widzimy jedynie twarze i przypisaną im osobowości: aktorki, modelki, tenisistki, bizneswoman.

Efekty sesji są powalające - zerknijcie do galerii zdjęć kampanii Intimissimi #insideout.

