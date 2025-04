Minister Elżbieta Rafalska zapowiedziała zmianę kryterium dochodowego w rządowym programie Rodzina 500 plus. W 2019 roku ma ono zostać podwyższone tak, by samotni rodzice, zarabiający najniższą krajową, mogli korzystać z rządowego świadczenia.

Zapowiedź zmian kryterium dochodowego ma związek ze wzrostem płacy minimalnej. W 2019 roku ma ona wynosić 2250 zł brutto (1634 zł netto). Oznacza to, że samotny rodzic, który zarabia najniższą krajową, w nowym roku przekroczy kryterium dochodowe o 34 zł. To skutkowałoby utratą świadczenia w kolejnych latach.

Konieczne będzie podniesienie kryterium dochodowego, to się wydaje nieuniknione w 2019 r. Ministerstwo myśli już o kwocie, ale program jest rządowy, a nie ministerialny. To musi być uzgodnione. To kryterium musi być takie, żeby (świadczenie 500 plus - przypis red.) było dostępne nawet wtedy, kiedy minimalne wynagrodzenie jest dzielone na dwa. To jest punkt wyjścia. Moim zdaniem propozycję poznacie państwo nie później niż pod koniec pierwszego kwartału 2019 roku

- powiedziała minister Elżbieta Rafalska w rozmowie z PAP.