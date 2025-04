Jako mama pracująca na etacie lub jeśli odprowadzasz składki chorobowe, masz prawo do zasiłku macierzyńskiego. Warto wiedzieć, ile wynosi i jak go obliczyć, żeby nie zaskoczyć się kwotą na koncie. Z tego artykułu dowiesz się, na co możesz liczyć, jeśli nie pracujesz.

Gwoli wstępu: zwyczajowo mówi się, że zasiłek macierzyński pobiera się przez rok, ale w rzeczywistości po 20 tygodniach od porodu kończy się macierzyński, a zaczyna urlop rodzicielski.

Przysługuje on osobom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę i odprowadzającym składki chorobowe. Zasiłek macierzyński trwa tyle, ile urlop macierzyński i jego naturalną konsekwencją jest zasiłek rodzicielski na urlopie rodzicielskim - razem daje to 52 tygodnie płatnej opieki nad maluchem.

Ważne: możesz wykorzystać przed porodem do 6 tygodni urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego. Wtedy po porodzie skorzystasz z pozostałego urlopu, będzie on skrócony o te 6 tygodni.

Zasiłek macierzyński przysługuje także:

gdy pracujesz na podstawie umowy na czas określony, która została przedłużona do dnia porodu,

gdy byłaś w ciąży i zostałaś w tym czasie zwolniona z pracy (czyli straciłaś ubezpieczenie chorobowe) oraz

gdy zostały naruszone przepisy i masz na to prawomocne orzeczenie sądu albo pracodawca ogłosił upadłość lub został zlikwidowany.

Osobom, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, może przydać się informacja o finansowym wsparciu od państwa w postaci kosiniakowego - warto wiedzieć, czy ci się należy.

Średnia wysokość zasiłku macierzyńskiego z ZUS za rok 2018 wynosi ok. 2400 zł. Są jednak mamy, które otrzymują kilka, a nawet kilkadziesiąt razy więcej. Możesz spodziewać się 80% wartości twojej pensji, którą płaci ZUS (jeśli firma mniej niż 21 pracowników, dostaniesz przelew od niego, jeśli więcej - od pracodawcy).

Nie musisz wiedzieć, jak obliczyć wysokość wynagrodzenia na macierzyńskim, ale musisz orientować się, że przez 20 tygodni masz zapewnioną wypłatę całej dotychczasowej pensji, chyba że:

Przedłużasz opiekę nad dzieckiem o urlop rodzicielski, a wniosek złożyłaś w terminie (do 21 dni po porodzie). Wtedy wymiar zasiłku macierzyńskiego będzie wynosił 80% i tyle będzie wypłacane przez rok. Spóźnisz się z wnioskiem, a wtedy będziesz dostawała 100% przez pierwsze 20 tygodni + pierwsze 6 tygodni rodzicielskiego, a na rodzicielskim tylko 60% wynagrodzenia.

Miałaś umowę na czas określony, która zakończyła się w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego, więc myślisz, że stracisz prawo do zasiłku i ubezpieczenie? Na szczęście nie.

Zasiłek macierzyński przysługuje również tym matkom, których:

Umowa o pracę wygasła w dniu porodu, Tytuł do ubezpieczeń społecznych wygasł w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego, Umowa wygasła w trakcie ciąży wskutek upadłości zakładu pracy, Zatrudnienie ustało w czasie ciąży i z naruszeniem przepisów prawa, Dziecko urodziło się (lub zostało adoptowane) w czasie urlopu wychowawczego.

Wiele kobiet nie jest zatrudnionych na umowie o pracę, a chce zaplanować ciążę. Co wtedy z zasiłkiem macierzyńskim?

Podstawowym warunkiem pobierania zasiłku macierzyńskiego jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu. W przypadku umowy o pracę ma ono charakter obowiązkowy, a przy umowie zlecenia jest ono dobrowolne.



Warunkiem jest zatrudnienie do dnia porodu, czyli innymi słowy - musisz być ubezpieczona tego dnia. Jeśli umowa wygaśnie przed urodzeniem się dziecka, nie dostaniesz zasiłku. Natomiast jeśli umowa wygaśnie już po urodzeniu dziecka - wypłatę świadczenia za pracodawcę przejmuje ZUS.

Otrzymasz zasiłek macierzyński bez względu na długość okresu, w jakim opłacane były składki.

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi średnia podstawa wymiaru składki chorobowej z 12 pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc porodu, czyli średnie wynagrodzenie brutto z umowy zlecenia z ostatniego roku. Jeśli umowa trwała krócej, wyciąga się średnią za te przepracowane miesiące.

W przypadku umowy o dzieło możesz liczyć jedynie na świadczenie rodzicielskie od państwa w wysokości 1000 zł na rękę miesięcznie przez 52 tygodnie trwania urlopu. Nie należy ci się zasiłek macierzyński.

Podstawą przyznania urlopu macierzyńskiego i wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest przekazanie skróconego aktu urodzenia martwego dziecka. Wówczas możesz skorzystać z 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, nie krócej jednak niż przez 7 dni od dnia zgonu dziecka. Wysokość zasiłku macierzyńskiego wynosi 100% kwoty stanowiącej podstawę wymiaru zasiłku.

Prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje w razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodnia życia. Urlop macierzyński po poronieniu jest obligatoryjny i rozpoczyna się nie później niż w dniu porodu.

