Śluz w ciąży - jak wygląda normalny, a jak chorobowy

Organizm kobiety został zaprojektowany tak, że już na początku ciąży hormony pracują nad ochroną nowego życia - śluz w ciąży na początku może być jednym z jej pierwszych objawów, a w jej trakcie pełni funkcję ochronną. Czasem jednak sygnalizuje infekcję czy chorobę.

Śluz w ciąży wczesnej

Śluz w ciąży wczesnej najczęściej ma kolor białawy, perłowy lub lekko żółty, a jego ilość jest średnio dwukrotnie większa, niż śluzu kobiecego między krwawieniami miesięcznymi. Zwiększenie się ilości śluzu to efekt większej niż zwykle produkcji estrogenów oraz wzmożonego przepływu krwi w okolicy narządów rodnych i nie jest to powód do niepokoju.

Śluz w ciąży prawidłowy

Śluz w ciąży powinien mieć ciągnącą się konsystencję, być lekko przezroczysty i bezwonny. Wszelkie odchylenia od normy, dodatkowe objawy, powinny być obserwowane przez ciężarną i przekazywane lekarzowi.

Biały, żółtawy i bezwonny śluz w ciąży nie powinien budzić niepokoju ciężarnej. Jest to bowiem normalny objaw fizjologiczny, który świadczy o prawidłowych funkcjach organizmu. Z upływem czasu i rozwojem ciąży śluz może nabierać innego zapachu (delikatnego, nie kwaśnego) i nabierać np. różowej barwy lub bardziej wodnistej konsystencji.

Taki różowy śluz często pojawia się w III trymestrze ciąży lub przed porodem i nie stanowi zagrożenia. Jeśli przybiera konsystencję wodnistą i jest lejący, a dodatkowo jesteś na krótko przed terminem porodu, to mogą być wody płodowe, które zaczynają się sączyć. Koniecznie udaj się do szpitala!

Gęsty, galaretowaty śluz w ciąży

Taki rodzaj śluzu w ciąży jest niemalże dokładnym opisem czopu śluzowego, który tworzy się w pierwszych tygodniach ciąży i wypada samoistnie na krótko przed porodem. Przez ok. 40 tygodni chronił on płód przez infekcjami i czynnikami zewnętrznymi (np. nasienie mężczyzny), ma zwartą konsystencję galaretki.

Śluz w ciąży świadczący o chorobie lub infekcji

Niepokój ciężarnej mogą wzbudzić szare, żółte, brązowe, zielono-żółte upławy bądź takie, których konsystencja przypomina twarożek. Konieczna jest szybka wizyta u ginekologa i badanie dróg rodnych ciężarnej.

Brunatne upławy czy zielonkawy śluz w ciąży mogą świadczyć o:

grzybicy pochwy,

rzęsistkowicy,

waginozie bakteryjnej.

zabarwieniu brązowym lub z nitkami krwi w III trymestrze są powodem do niepokoju, bo mogą być oznaką przedwcześnie odklejającego się łożyska - konieczna jest obserwacja, czy nie pojawia się ostry, kłujący Śluz w ciąży lub plamienia w ciąży ow III trymestrze są powodem do niepokoju, bo mogą być oznaką przedwcześnie odklejającego się łożyska - konieczna jest obserwacja, czy nie pojawia się ostry, kłujący ból podbrzusza w ciąży , mdłości, gorączka.

