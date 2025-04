Nie tylko perfumy z szafranem są niezbędnikiem w twojej kosmetyczce. Jeśli chcesz szybko odświeżyć skórę i przywrócić jej promienny wygląd, a także zadbać o skuteczne odmłodzenie, to jest sposób dla ciebie. Domową mgiełkę możesz zrobić w kilka chwil.

Przepis na domową mgiełkę z szafranem

Przygotowanie odświeżającej mgiełki z szafranem jest bardzo proste i zajmie Ci tylko 10-15 minut. Przygotuj:

pół szklanki wody różanej (lub przegotowanej wody),

3-4 nitki szafranu,

łyżeczkę soku z aloesu lub miąższu z aloesu,

kapsułkę witaminy E.

Sposób przygotowania:

Do małej miseczki wlej wodę różaną i dodaj nitki szafranu. Odstaw na 10 minut, aż woda nabierze lekko złocistego koloru. Dodaj aloes oraz zawartość kapsułki witaminy E (przebij ją czystą igłą i wyciśnij). Wymieszaj dokładnie. Przelej całość do buteleczki z atomizerem i dobrze wstrząśnij. Gotowe!

Mgiełka z szafranem: jak działa i jak stosować?

Tak przygotowana mgiełka rozjaśnia cerę, wyrównuje koloryt i nadaje jej zdrowy blask. Zawarte w niej antyoksydanty działają odmładzająco na skórę, a dodatek aloesu i witaminy E głęboko nawilża i koi skórę.

Aby cieszyć się jej pełnym działaniem, stosuj mgiełkę do twarzy rano i wieczorem przed nałożeniem kremu lub jako odświeżający tonik w ciągu dnia. Możesz także spryskać nią twarz po makijażu, by nadać mu naturalny glow i przedłużyć jego trwałość. Regularne stosowanie sprawi, że skóra wygląda promiennie i świeżo - jak po wizycie u kosmetyczki!

Jak wybrać dobry szafran?

Do zrobienia tej mgiełki lepiej sięgnąć po dobrej jakości szafran. Jeśli wybierasz się na egzotyczne wakacje, możesz przywieźć go jako pamiątkę, kupując od lokalnych sprzedawców. Możesz także wykorzystać to, co jest dostępne w polskich sklepach, ale zwróć uwagę, czy to na pewno szafran.

To jedna z najdroższych przypraw na świecie, dlatego często bywa podrabiany. Prawdziwy ma intensywnie czerwone nitki z lekkim odcieniem ciemnopomarańczowym na końcówkach. Każda nitka jest cienka, lekko zwinięta i niejednolita - nie powinny to być identyczne, równo pocięte fragmenty. Prawdziwy szafran pachnie intensywnie, lekko miodowo z nutą ziemistości i lekko metalicznym akcentem.

Możesz też wykonać tzw. test wody. Wrzuć do niej kilka nitek i obserwuj. Prawdziwy szafran uwalnia kolor stopniowo - woda powinna zabarwić się na złocisty odcień, ale nitki nie stracą swojego koloru.

Fałszywy szafran szybko puści intensywnie czerwoną barwę i może całkowicie zbladnąć, co oznacza, że był barwiony.

