Zupa gulaszowa - przepis Magdy Gessler

Zupa gulaszowa z przepisu Magdy Gessler bazuje na pysznym schabie karkowym. To jedno z najpopularniejszych dań kuchni węgierskiej.

Główne składniki zupy gulaszowej to mięso oraz duża ilość papryki - tej świeżej i w proszku (słodkiej i ostrej). Danie jest niezwykle rozgrzewające, a zgodnie z tradycją przyrządzane jest w kociołku zawieszonym nad ogniskiem.

Jeśli masz ochotę, do zupy gulaszowej z przepisu Magdy Gessler możesz dodać także pieczarki, a przed podaniem doprawić zupę śmietaną - dzięki temu smak dania będzie nieco łagodniejszy.

Przepis na zupę gulaszową według Magdy Gessler

Składniki:

1 kilogram schabu karkowego,

3 łyżki smalcu,

6 ząbków czosnku,

6 łyżek słodkiej papryki w proszku,

3 łyżki ostrej papryki w proszku,

4 pomidory,

3 upieczone papryki,

4 ziemniaki,

kminek,

sól.

Na wywar mięsny do zupy gulaszowej:

gicz cielęca,

nóżka wieprzowa.

Na wywar z warzyw:

cebula,

2 marchewki,

pół selera,

1 litr wody.

Na zacierki do zupy gulaszowej:

jajko,

mąka.

Sposób przygotowania:

Kilogram schabu karkowego pokrój w kostkę i zamarynuj w 3 łyżkach słodkiej papryki, 6 ząbkach czosnku roztartych z odrobiną soli i kminku. Gulasz jest ciężki, a kminek jest bezpiecznikiem. Zostaw mięso na całą noc. Dwie łyżki smalcu rozgrzej na patelni i wrzuć dwie duże pokrojone w paski cebule. Dodaj mięso i krótko je przesmaż. Kiedy mięso zaczyna lekko puszczać sok, zasyp je kolejnymi trzema łyżkami słodkiej papryki. Papryka w gulaszu jest wszechobecna. Wszystko razem zagotuj, uzupełniając kleistym rosołem i wywarem z warzyw. Dalej dodaj pokrojone w ćwiartki pomidory, upieczoną i pokrojoną paprykę, ostrą paprykę w proszku i 4 pokrojone w kostkę ziemniaki. Kiedy wszystko jest miękkie, dodaj zacierki, które zagnieć z całego jajka i mąki. Zupę gulaszową z przepisu Magdy Gessler podawaj ze świeżym, białym pieczywem.

Jak zagęścić zupę gulaszową?

Zupę zagęszczamy zwykle mąką lub śmietaną, która pasuje do każdego rodzaju warzywa. Co warto dodać do gulaszowej Magdy Gessler, aby nie popsuć smaku?

Harissę - ostra pasta z papryczek pozwoli nie tylko nieco dodać tekstury zupie, ale podkreśli wyjątkowy smak mięsa.

Puree ziemniaczane - ziemniaki połączone z zupą utworzą gęstą pastę, która nada jej kremowej konsystencji - wystarczy wcześniej wymieszać dwa składniki i stopniowo dodać do całości.

Przecier pomidorowy albo passatę - świetnie sprawdzą się tutaj jako naturalny zagęstnik.

Magda Gessler "Kuchnia moja pasja" Edipresse Książki, 2005 - treść opublikowano 01.07.2005 na zlecenie Edipresse

