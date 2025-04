Ilość porcji: 10

Stopień trudności: Średnie

Składniki:

20 dag masła,

30 dag mąki,

10 dag cukru pudru,

szczypta soli,

2 żółtka.

Reklama

Na masę serową:

80 dag twarogu,

4 jajka,

20 dag cukru pudru,

10 dag masła,

½ szklanki śmietany,

2 łyżki budyniu waniliowego lub mąki ziemniaczanej,

miąższ wyskrobany z 1 laski wanilii,

5 dag rodzynków,

5 dag smażonej skórki pomarańczowej,

sok z ½ cytryny.

Dodatkowo:

masło do wysmarowania blachy,

1 żółtko do posmarowania wierzchu.

Przygotowanie:

Klasyczny sernik krakowski jest dosyć ciężkim ciastem. Piecze się go na kruchym spodzie, dodaje do niego rodzynki, a jego górę ozdabia kratka zrobiona z kruchego ciasta. Brzmi skomplikowanie? Bez obaw – to ciasto wcale nie jest trudne. Przygotuj pyszny sernik krakowski Magdy Gessler.

Przepis na ciasto do sernika krakowskiego Magdy Gessler:

1. Nożem posiekaj zimne masło z mąką, cukrem pudrem i solą.

2. Dodaj żółtka i rozcieraj ciasto.

3. Uformuj kulę, owiń folią i włóż ją do lodówki na 30 min.

4. Po upływie wyznaczonego czasu weź ⅔ ciasta i wyłóż nim spód posmarowanej masłem blaszki.

5. Nakłuj i piecz przez 10 minut w piekarniku nagrzanym do 200°C.

6. Wyjmij i lekko przestudź.

Przepis na masę serową do sernika krakowskiego:

1. Ser przepuść 3 razy przez maszynkę.

2. Oddziel żółtka od jajek. Utrzyj je z cukrem.

3. Do pulchnej masy dodaj po trochu ser i masło.

4. Na końcu dodaj śmietanę wymieszaną z budyniem i sokiem z cytryny.

5. Ucieraj masę. Gdy stanie się gładziutka, ubij białka na pianę.

6. Masę serową delikatnie wymieszaj z pianą, dodając najpierw ⅓, a potem resztę.

7. Dodaj miąższ wanilii, namoczone rodzynki i skórkę pomarańczową.

8. Wylewaj masę na podpieczony spód sernika krakowskiego.

Dalsze przygotowanie sernika krakowskiego Magdy Gessler:

1. Resztę ciasta rozwałkuj i pokrój na paseczki centymetrowej szerokości.

2. Ułóż z nich na masie serowej ozdobną kratkę. Posmaruj ją roztrzepanym żółtkiem.

3. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180°C i piecz sernik krakowski Magdy Gessler przez godzinę.

4. Po upływie wyznaczonego czasu nie wyjmuj sernika krakowskiego z pieca! Wyłącz piekarnik i czekaj, aż ostygnie – ewentualnie lekko uchyl drzwiczki.

5. Gdy sernik krakowski Magdy Gessler wystygnie, jest gotowy do podania. Doskonale będzie do niego pasować konfitura lub kawałki skórki pomarańczowej.

Więcej przepisów Magdy Gessler w książce "Smaczna Polska" (premiera 9 XI 2013)

Treść przepisu pierwotnie opublikowana 12.11.2013 na zlecenie Edipresse, za zgodą wydawnictwa Znak

Reklama

Zobacz więcej przepisów na pyszne serniki: Szybki sernik bez spoduSernik nowojorskiPyszny sernik z białą czekoladą