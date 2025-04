Anita i Adrian ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” 7 lipca tego roku po raz drugi zostali rodzicami. Para, których początki związku śledziliśmy w trzeciej edycji programu od początku byli faworytami widzów. Nic w tym dziwnego! Od pierwszego spotkania wyraźnie miedzy nimi zaiskrzyło. Z łatwością znaleźli wspólny język i ku uciesze prowadzących programu łamali nawet zasady, by pobyć tylko we dwoje.

Ich starszy syn Jerzyk w czerwcu tego roku skończył roczek. Do tej pory ani Anita, ani Adrian nie zdecydowali się poinformować fanów, jak nazwali drugą córkę. Jak powiedziała tancerka w jednym z wywiadów, sami nie byli pewni co do tej decyzji do samego końca ciąży! Jeszcze w drodze do szpitala dyskutowali o tym, jak powinna mieć na imię ich córeczka.

Jak ma na imię drugie dziecko Anity i Adriana?

Po blisko czterech tygodniach świeżo upieczona po raz drugi mama postanowiła jednak uchylić rąbka tajemnicy i zdradziła widzom programu, jak ma na imię mała dziewczynka. Para wybrała bardzo oryginalne imię o włoskim pochodzeniu - Bianka.

Młoda mama przy okazji podzieliła się z fanami swoimi przemyśleniami dotyczącymi macierzyństwa. Czy mała Bianka różni się od Jerzyka? Okazuję się, że tak - i to bardzo!

Podobno nie ma dwójki takich samych dzieci i z dnia na dzień bardziej przekonuje się, że to prawda. Córeczka jest klasyczną małą przylepką, malutką małpką która najchętniej wisi u mamy na rękach non stop, a próba jej odłożenia skutkuje nieuniknionym koncertem. Na szczęście mama wiele rzeczy umie robić jedną ręką, a i na początek kolek można szybko wyciągnąć z szafki sprawdzone metody! - pisze w swoim poście Anita.

Bianka rośnie jak na drożdżach, a na jej głowie już widać prawdziwą burzę włosów! Tak jak Jerzyk jednak wdał się pod tym względem w mamę, tak dziewczynka jednak ma nieco ciemniejszy kolor włosów. Czyżby miała być podobna do taty?

