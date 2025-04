44-letnia żona Willa Smitha lubi podkreślać swoje atuty. Jest bardzo kobieca i chętnie zwraca na siebie uwagę. Czym? Oczywiście wyborem kreacji na galę! Co następna, to bardziej odważna...

Czasy, w których sukienka miała działać na wyobraźnię, a nie niemalże obnażać ciało, dawno minęły. Jada Pinkett-Smith czuje się dobrze w swoim ciele i nic dziwnego, bo inni też to zauważają. W 2000 r. aktorka została wybrana jedną z 10 najseksowniejszych kobiet, przez czytelników "Black Men Magazine". Gdy zajrzycie do galerii, to przekonacie się same, że słusznie utytułowano ją baaardzo seskowną kobietą!

Niemal naga żona Willa Smitha

Od razu na wstępie informujemy, że Jada Pinkett-Smith ma 44 lata i jest mamą 2 dzieci. Popularność przyniósł jej występ w serialu Billa Crosby'ego "Different World", w którym w latach 1991-1993. W grudniu 1997 r. Jada poślubiła aktora i muzyka Willa Smitha, ale mimo że sława aktora nieco przyćmiewa dokonania Jady, to ona wciąz jest aktywna na polu zawodowym i gra w filmach i serialach, chociażby w "Magic Mike XXL".

Zobaczcie, jak żona Willa Smitha prezentowała się na Latin Grammy Awards i premierze filmu "Concussion"! Nie przypomina wam może Kim Kardashisan, Beyonceczy Jennifer Lopez?

Kardashian, Beyonce, Lopez na Gali MET (kliknij w zdjęcie)

