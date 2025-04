Kontynuacja przeboju „Magic Mike”, który okazał się jedną z największych filmowych niespodzianek ostatnich lat! W roli tytułowej Channing Tatum.

Zrealizowany za zaledwie 7 milionów dolarów „Magic Mike” nieoczekiwanie stał jednym z największych filmowych przebojów roku 2012. Doceniony zarówno przez widzów jak i krytyków w samych tylko kinach zarobił ponad 160 milionów dolarów dodatkowo utwierdzając status Channinga Tatuma jako jednej z najgorętszych gwiazd Hollywood. Teraz rozpalający publikę do czerwoności tancerz i striptizer powraca w filmie „Magix Mike XXL”, który już 20 listopada zadebiutuje na Blu-ray™ i DVD w ofercie Galapagos Films!

O czym jest "Magic Mike XXL"?

Akcja filmu „Magic Mike XXL” rozpoczyna się trzy lata po wydarzeniach w filmie "Magic Mike". Mike nie jest już striptizerem, ale szare życie, w jego przypadku, nie okazało się usłane różami. Założona przez niego firma produkująca meble ledwo przędzie, a związek z Brooke należy już do przeszłości. Kiedy zatem na jego drodze stają dawni koledzy z zespołu Kings of Tampa postanawia się do nich przyłączyć. Wspólnie z nimi wyrusza podróż do Myrtle Beach, gdzie odbywa się największy zlot tancerzy erotycznych...

