W Wielkiej Brytanii Dzień Ojca obchodzony jest 16 czerwca. To rodzinne święto jest uroczyście celebrowane przez rodzinę królewską. Z tej okazji na profilu księcia Harry'ego i księżnej Meghan pojawił się okolicznościowy post. Dołączono do niego najnowsze zdjęcie księcia Sussex z pierworodnym synem.

Jak wygląda syn Harry'ego i Meghan? Jest nowa fotografia Archiego!

To pierwsze takie zdjęcie księcia Harry'ego z synem, które trafiło do sieci! Widać na nim sześciotygodniowego Archiego Harrisona, trzymającego dłoń ojca. Chłopiec obejmuje palec księcia Harry'ego. Na pierwszym plan wybija się złota obrączka. To symboliczny obrazek, który obrazuje rodzinne szczęście i więź ojca z synem.

Szczęśliwego Dnia Ojca! I życzenia wyjątkowego Dnia Ojca dla Księcia Sussex - czytamy w opisie.

Wpis spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem internautów, którzy wyrazili swoje wrażenia w komentarzach. Wielu przyznało, że zdjęcie ich rozczuliło. Nie zabrakło również serdecznych życzeń dla świeżo upieczonego ojca, księcia Harry'ego.

Zdjęcie wzbudziło poruszenie jeszcze z jednego, nie mniej emocjonującego powodu. Ciekawszy internauci, zauważyli, że na zdjęcie nałożono filtr, który sprawia, że nie widać koloru oczu i włosów royal baby. Mnóstwo osób zastanawia się, czy Archie ma rude włosy po tacie.

Jak do tej pory, nie było okazji, by poznać odpowiedź na to pytanie. W czasie prezentacji po narodzinach, dziecko miało na głowie czapkę. Nowa fotografia również nie ujawnia koloru włosów syna Meghan i Harry'ego.

Miesiąc temu na Instagramie książęcej pary z Sussex opublikowano zdjęcie stóp royal baby. Fotografia, na której księżna Meghan trzyma syna, trafiła do sieci z okazji Dnia Matki. Wykonano ją na tle niezapominajek, czyli ulubionych kwiatów księżnej Diany, co było wyrazem hołdu dla nieżyjącej matki księcia Harry'ego.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor urodził się 6 maja 2019 roku. Jest pierwszy dzieckiem księcia Harry'ego i jego żony, księżnej Meghan. Pierworodny syn książęcej pary z Sussex jest 7. osobą w kolejce do brytyjskiego tronu.

