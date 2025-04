Księżna Meghan powoli zyskuje miano rewolucjonistki monarchii. Żona księcia Harry'ego wielokrotnie udowodniła, że choć - szanuje zasady rodziny królewskiej - to ma odwagę i śmiałość, by postępować zgodnie z własnymi przekonaniami. Właśnie pojawiły się informacje o kolejnym pomyśle księżnej, który budzi skrajne emocje.

Księżna Meghan będzie publicznie karmić piersią - przełamie tabu?

Jeszcze zanim Meghan Markle została księżną Sussex, zdarzało jej się łamać zasady protokołu. Nieodpowiednio dobrane stylizacje i drobne gafy wydają się niczym wobec zachowań, które niosą ze sobą pewien - bliski księżnej Meghan światopogląd.

O tym, że księżna Meghan nie zamierza ślepo dostosowywać się z góry narzuconych tradycji, mieliśmy okazję przekonać się w czasie prezentacji royal baby. Księżna nie pokazała się publicznie kilkanaście godzin po porodzie, jak robiła to księżna Kate. Dziecko trzymał na rękach ojciec, a nie świeżo upieczona mama. Te drobne gesty pokazują, że Meghan, mimo zmiany pozycji społecznej, nadal ma w sobie ducha feministki i chce wspierać kobiety.

Najnowsze doniesienia brytyjskich mediów mówią, że księżna planuje karmić piersią publicznie. Jak do tej pory, pozostawało to w sferze prywatnej kobiet brytyjskiej monarchii. Ponoć księżna Meghan chce przełamać tabu, a tym samym zachęcić kobiety na całym świecie, by nie krępowały się karmić w miejscach pozornie do tego celu nieprzystosowanych.

- Chce pokazać, jak publicznie karmi piersią i obalić mit, że powinno się to robić za zamkniętymi drzwiami - skomentowała, Angela Molard znawczyni rodziny królewskiej, na łamach „New Idea”.

Ile prawdy w doniesieniach mediów? Odpowiedź na to pytanie z pewnością poznamy już wkrótce. Pewnym jest, że księżna Meghan z pewnością jeszcze wiele razy nas zaskoczy. A jej misja unowocześniania oblicza monarchii będzie budzić kontrowersje. Czy nie taki los spotyka wszystkich rewolucjonistów?

