Zasady dla gości na ślubie Harry'ego i Meghan sprawiają wrażenie nieco restrykcyjnych.

Podczas całej ceremonii nikt z zaproszonych gości nie może robić zdjęć, a telefony komórkowe należy oddać przed wejściem do kaplicy. Toaleta nie będzie czynna między 11.00 a 13.00. Przed wejściem do kaplicy trzeba będzie się wylegitymować. Goście bez dowodu tożsamości nie będą wpuszczeni na ceremonię. Dojechać będzie trzeba „godnym” środkiem transportu - autobus odpada!

Co jeszcze - zobaczcie w naszym wideo!

Para bierze ślub 19 maja 2018 roku w kaplicy św. Jerzego w Zamku Windsor. Na ceremonię zaproszono 2640 osób! M.in. Davida i Victorię Beckhamów, Amal i George’a Clooney’ów. Ślub Meghan i Harryego można oglądać w polskiej telewizji - na żywo!

