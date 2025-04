Ślub księcia Harry'ego i Meghan Markle zbliża się wielkimi krokami. Uroczystość zaplanowana jest na 19 maja. Oznacza to, przyszli małżonkowie wkroczyli w ostatni etap przygotowań. Zaprosili już gości, zadbali o oprawę ślubu oraz stroje. Teraz skupiają się na... dbaniu o własny wygląd.

Pan młody na diecie

Książę Harry odchudza się przed ślubem, donosi "Daily Mail". Ponoć zmotywowała go do tego narzeczona. Meghan Markle jest znana z zamiłowania do zdrowego stylu życia. Bardzo dba o dietę oraz regularnie ćwiczy. Uwielbia pilates. Jej matka jest instruktorką jogi, którą pokochała również Meghan. Nic dziwnego, że była aktorka zachwyca perfekcyjną sylwetką.

Teraz przyszła księżna postanowiła zadbać również o swojego ukochanego. Pod jej wpływem, książę Harry postanowił zrzucić kilka kilogramów, by dobrze wyglądać w ślubnym garniturze. Książę Harry zawsze był osobą szczupłą. Podobnie jak jego wybranka, kocha sport. Mobilizacja przed ślubem na pewno nie stanowi dla niego większego problemu. Jak wygląda dieta księcia Harry'ego? Co je, a z czego rezygnuje przyszły pan młody?

Najważniejsze fakty o ślubie księcia Harry'ego i Meghan Markle

Jaką dietę stosuje książę Harry?

Jeśli wierzyć doniesieniom zagranicznego tytułu, książę Harry jest na diecie od kilku tygodni. Głównym elementem jego nowego jadłospisu są zdrowe soki i koktajle. Para zakupiła ponoć luksusową sokowirówkę, która ma stanowić motywację, by zdrowo się odżywiać. Dieta księcia Harry'ego składa się głównie z owoców i warzyw, takich jak: jabłka, jagody i jarmuż. Książę popija również zieloną herbatę, która przyspiesza metabolizm. Włączył do diety również komosę ryżową, która jest świetnym źródłem aminokwasów, wapnia, żelaza i białka.

Najważniejszą zasadą jadłospisu księcia jest ograniczenie węglowodanów. I są efekty! Jak podaje "Daily Mail", książę Harry schudł już pięć kilogramów. A do ślubu pozostał jeszcze tydzień. Jesteśmy ciekawi, czy przyszła panna młoda również stosuje tę samą dietę. ;)

