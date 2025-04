To miała być bajka o księciu i jego Kopciuszku. Nie wszystko jednak poszło po myśli Meghan Markle. Choć książę stracił swoje królestwo, paradoksalnie może właśnie dzięki temu oboje znajdą szczęście.

Książę i aktoreczka

Gdyby pisał ją Disney, ta opowieść mogłaby wyglądać tak: „Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, żyła sobie dziewczynka, która nawet nie marzyła o tym, żeby zostać księżniczką. Chciała ratować świat, uczyć go o równości, akceptacji i walczyć o prawa kobiet. Pewnego dnia na jej drodze stanął jednak uroczy, rudowłosy królewicz… Dla niego rzuciła karierę i rodzinne strony, ale nie wartości, które były jej bliskie. Ich miłość szybko została wystawiona na próbę. Hejterzy i internetowe trolle opanowały tabloidy i plotkarskie serwisy nie tylko w królestwie, ale i poza jego granicami. Książę musiał wybierać: ukochana, czy rodzina i królestwo. Wybrał dziewczynę i porzucił dla niej wszystko, co znał i co było mu bliskie. A tego poddani nie wybaczają”.

Meghan Markle urodziła się jako Rachel Meghan Markle 4 sierpnia 1981 r. w Kalifornii. Jej mama jest czarnoskórą potomkinią niewolników, którzy zostali przywiezieni z Afryki, ojciec natomiast wywodzi się z europejskich osadników. Mieszane pochodzenie spowodowało, że młoda Meghan musiała znaleźć swoje miejsce w świecie i jak sama twierdzi, nauczyła się nie tylko to akceptować, ale też czerpać z tego radość. Rodzice rozwiedli się, gdy miała sześć lat, a jej stosunki z ojcem popsuły się do tego stopnia, że nie utrzymuje kontaktów ani z nim, ani z przyrodnim rodzeństwem.

Cała trójka natomiast bardzo chętnie kontaktuje się mediami, głównie po to, żeby oczerniać Meghan. Zanim jednak więzy z ojcem na dobre się rozluźniły, mała Meghan często gościła u niego w pracy. Thomas Markle pracował jako oświetleniowiec na planach seriali telewizyjnych, co pozwoliło jego córce zasmakować w aktorstwie.

Właściwie nic nie wiadomo o jej szkolnych miłościach. Pierwszy publiczny romans nawiązała w 2004 r. z pochodzącym z Nowego Jorku producentem filmowym Trevorem Engelsonem. Szybko okazało się jednak, że to coś więcej niż przelotne zauroczenie. Po sześciu spędzonych razem latach, w 2011 r. postanowili się pobrać. Pełna przepychu ceremonia odbyła się w położonym nad samą plażą malowniczym mieście Ocho Rios na Jamajce.

Podobno wzięła w niej udział ponad setka gości, a zabawa trwała kilka dni. Przez pierwszy rok małżeństwa Meghan podróżowała między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą, gdzie kręciła serial „W garniturach”. Znajomi pary opowiadali prasie, że jej permanentna nieobecność w domu odbiła się na małżeństwie z Engelsonem. Po dwóch latach złożyli pozew o rozwód, powołując się na popularną w Ameryce formułę „różnic nie do pogodzenia”.

Wiele lat później, po tym, jak Meghan i książę Harry ogłosili swoje zaręczyny, Engelson dostał kilka okazji, żeby zarobić na opowieściach o swoim małżeństwie. Z żadnej do tej pory nie skorzystał. Już po rozwodzie, w 2014 r., pojawiły się spekulacje, że Meghan spotyka się z Rorym McIlroy’em, profesjonalnym golfistą, z którym była widywana przy różnych okazjach przez cały rok. Choć żadne z nich oficjalnie nie potwierdziło, że są parą, a tzw. źródła informowały, że są tylko przyjaciółmi, na ich kontach w profilach społecznościowych pojawiały się zdjęcia i filmiki, które pozwalały tabloidom snuć niekończące się domysły.

Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy prasa spekulowała o jej związku z Rorym McIlroy’em, aktorka zaczęła się spotykać z Corym Vitiello, przebojowym kucharzem-celebrytą, właścicielem kilku modnych restauracji. Podobno poznali się właśnie w jednej z nich – mieszczącej się w Toronto The Harbord Room. Meghan i Cory szybko zamieszkali wspólnie, gdzie aktorka wciąż pracowała na planie „W garniturach”.

Para spędziła ze sobą dwa lata, do momentu, kiedy w życiu Meghan pojawił się książę Harry. Brytyjskie bulwarówki twierdziły nawet, że to przystojny książę był powodem rozpadu związku aktorki i kucharza. Dobrze ułożona, dbająca o dobrą prasę aktorka z feministycznym zacięciem i książę-buntownik, atletyczny żołnierz służący Wielkiej Brytanii na misjach w Afganistanie, poznali się w 2016 r. na randce w ciemno, którą zaaranżowali ich wspólni znajomi.

Harry powiedział później, że „piękna Meghan po prostu się potknęła i wpadła w jego życie”.

Dodał też, że „zakochali się w sobie tak szybko, że był to dowód na to, że gwiazdy ułożyły się dla nich pomyślnie” i od razu wiedział, że ona „jest tą jedyną”. Chociaż doniesienia o ich związku, spekulacje i niewyraźne wspólne zdjęcia pojawiały się w prasie po obu stronach Atlantyku, para pojawiła się razem oficjalnie dopiero w 2017 r. podczas Invictus Games w Toronto – zawodów sportowych, które organizacja charytatywna księcia Harry’ego organizuje dla rannych żołnierzy.

Harry i Meghan trzymali się za ręce i ewidentnie dobrze bawili w swoim towarzystwie. Aktorka zamknęła popularnego lifestylowego bloga, którego prowadziła, i ograniczyła obecność w mediach społecznościowych, które jeszcze chwilę wcześniej były jej głównym narzędziem promocji. Pod jej drzwiami zaczęli wystawać reporterzy, paparazzi śledzili każdy krok nie tylko Meghan, ale także jej rodziny. Wkrótce okazało się też, że Meghan jest ofiarą rasistowskich i hejterskich ataków.

Do gry wkroczył jej „rycerz w lśniącej zbroi”



Książę Harry wystosował oficjalne oświadczenie, w którym domagał się, żeby prasa dała spokój jego dziewczynie. Przypomniał też, do czego doprowadziło niezdrowe zainteresowanie mediów w przypadku jego matki, księżnej Diany. Apel pomógł nie na długo, ale świat zorientował się, że książę ma poważne zamiary wobec amerykańskiej aktorki. Harry oświadczył się w listopadzie 2017 r. podczas wspólnego gotowania obiadu w jego ówczesnej rezydencji Kensington Palace. Sam też zaprojektował pierścionek, w którego centrum znalazł się diament z Botswany, miejsca, które wspólnie odwiedzili, a po bokach dwa mniejsze kamienie należące wcześniej do jego matki.

Meghan pożegnała się z aktorstwem i w maju 2018 r. na terenie zamku w Windsorze poślubiła swojego księcia. Niemal dokładnie rok później urodził się ich synek, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Wraz z królewskim ślubem nie ustały jednak ataki prasy na Meghan, znaną wówczas jako Jej Królewska Wysokość księżna Sussex. Krytyka, która dotyczyła właściwie każdego aspektu jej publicznego życia, od ubrań, po zachowanie, doprowadziła do tego, że książę Harry ponownie wziął sprawy w swoje ręce.

Na początku stycznia 2020 r. para wydała oświadczenie, że wycofuje się z roli „głównych” członków rodziny królewskiej i zamierza przeprowadzić do Kanady. Decyzja, podobno nieuzgodniona wcześniej z królową Elżbietą II spowodowała, że stracili królewskie tytuły i nie będą pełnić obowiązków w imieniu Korony ani otrzymywać publicznych pieniędzy. Mają też z własnej kieszeni zapłacić za remont rezydencji Frogmore Cottage, która jest ich brytyjskim domem. Czas pokaże, czy ta bajka skończy się happy endem, a książę i księżna będą żyli długo i szczęśliwie…

Gorący wywiad

W marcu 2021 pojawił się masowo oglądany wywiad pary z Oprah Winfrey. Prywatna rozmowa dotyczyła relacji na dworze, myśli samobójczych Meghan i depresji związanej z hejtem. Meghan czuła się szykanowana, prasa życzyła jej źle i nie czuła się bezpieczna. Wyjechali.

Wywiad odbił się głośnym echem w mediach na całym świecie. Ciężarnej Meghan zarzucano konfabulacje i aktorskie wtręty w rozmowy, niemniej jednak nikt nie zarzucił jej mówienia nieprawdy wprost. Z depresji nie wolno się naśmiewać ani jej podważać - każdy szanował jej otwartość i odwagę, że przyznała się, jaką jej depresja miała twarz... ubraną w tiule i markowe dodatki.

4 czerwca 2021 para powitała na świecie córkę - Lilibet Dianę Mountbatten-Windsor. Imiona nie są przypadkowe i wybrali je na cześć Królowej Elżbiety II oraz księżnej Diany.

