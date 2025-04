Ósemka dzieci z pięcioma różnymi kobietami, choć tylko jedno małżeństwo, to osiągnięcie godne prawdziwego rockmana. A lider Rolling stonesów z pewnością zasłużył na to miano.

Kiedy 8 grudnia 2016 roku w Nowym Jorku na świat przyszedł Deveraux Octavian Basil Jagger, jego ojciec – Mick Jagger – miał 73 lata. Partnerka Micka i matka Deveraux, amerykańska balerina Melanie Hamrick jest od niego młodsza o… 44 lata. Co ciekawe, różnica wieku między najstarszym i najmłodszym dzieckiem muzyka wynosi aż 45 lat, a kiedy rockman został po raz ósmy ojcem, był już od dwóch lat pradziadkiem. Oznacza to, że jego najmłodszy syn jest młodszy od jego prawnuka!

Jak do tego doszło? Właściwie nic nie zapowiadało, że chłopak z brytyjskiego hrabstwa Kent zostanie jednym z najsłynniejszych muzyków na świecie, playboyem i multimilionerem. Co prawda, podobno już od najmłodszych lat umiał i lubił śpiewać, ale raczej pisana mu była ścieżka, jaką wybrali jego ojciec i dziadek, czyli kariera nauczycielska.

Traf chciał, że w podstawówce poznał Keitha Richardsa, z którym dzielił muzyczną pasję. Zespół założyli w 1960 r., kiedy zostali współlokatorami w mieszkaniu w londyńskiej dzielnicy Chelsea. Mick był wtedy jeszcze studentem London School of Economics i marzył o zostaniu dziennikarzem albo politykiem. Szybko okazało się jednak, że pisana mu była scena, i niedługo po debiucie The Rolling Stones już na zawsze porzucił akademickie mury.

Z L’Wren Scott rockman tworzył parę przez 13 lat

Wraz z pierwszymi wielkimi sukcesami zespołu przyszły też romanse ze znanymi i pięknymi kobietami. Jagger hipnotyzował na scenie nie tylko oryginalnym głosem, ale też kocimi, wijącymi się ruchami, które według niektórych krytyków ocierały się o pornografię. Niezaprzeczalnie jednak podobał się kobietom i wiedział, jak to wykorzystać.

Romansom sprzyjała też atmosfera szalonych lat 60. i 70. Jednym z pierwszych głośnych romansów Jaggera był ten z Marianne Faithfull. Po raz pierwszy zobaczył tę zjawiskową blondynkę na przyjęciu w Londynie w 1964 r. Podobno powitał ją słowami: „Sie masz, lala”, a na dodatek rozlał na jej sukienkę wino. Coś, co nie mogło się dobrze skończyć, zaowocowało trzyletnim związkiem.

Ich romans był wielką pożywką dla mediów, zwłaszcza że oboje mieli opinie szalonych i rozwiązłych. Chociaż Faithfull mówiła później w wywiadach, że przez lata nienawidziła mężczyzn i seksu, słynna jest historia o policyjnym nalocie na dom Keitha Richardsa, podczas którego policja miała znaleźć okrytych tylko futrzanym dywanikiem Faithfull i Jaggera uprawiających seks, w którym pierwszoplanową rolę miał odgrywać… batonik Mars.

Choć Faithfull zainspirowała wiele przebojów The Rolling Stones, romans z Jaggerem wkrótce się skończył. Muzyk poznał wtedy Marshę Hunt, wówczas jeszcze modelkę, później także aktorkę i pisarkę. Czarnoskóra Hunt miała pozować do reklamy promującej singiel „Honky Tonk Women”, ale nie zgodziła się, bo podobno bała się, że ludzie uznają, że spała z całym zespołem. Tak czy inaczej, zwróciła uwagę charyzmatycznego wokalisty, z którym romansowała później prawie rok i któremu, w listopadzie 1970 r., urodziła pierwsze dziecko – córkę Karis.

Ich związek nie przetrwał nawet do narodzin dziewczynki. Rozstali się jeszcze w czerwcu, a Jagger napisał inspirowaną Hunt piosenkę „Brown Sugar”. Hunt nie zdążyła pewnie jeszcze zapomnieć o muzyku, a Mick Jagger już zaczął spotykać się z pochodzącą z Nikaragui Biancą Pérez, którą poznał po koncercie we Francji we wrześniu 1970 r.

W maju kolejnego roku, kiedy Bianca była w czwartym miesiącu ciąży, wzięli ślub podczas rzymskokatolickiej ceremonii w Saint-Tropez. Bianca, odtąd Jagger, jest jak dotąd jedyną kobietą, której udało się oficjalnie doprowadzić Micka Jaggera przed ołtarz. Jade Sheena Jezebel – ich jedyne wspólne dziecko – urodziła się 21 października 1971 r. w Paryżu. Małżeństwo z Biancą, jak łatwo się domyślić, nie przetrwało próby czasu.

W 1977 r. para ogłosiła separację, rok później byli już po rozwodzie. Bianca komentowała w wywiadzie, że „jej małżeństwo skończyło się w dniu ślubu”, a składając dokumenty w sądzie, argumentowała chęć rozwodu niewiernością męża. Dowodów nie brakowało. Przez dwa lata trwania małżeństwa z Biancą, Mick romansował z króliczkiem „Playboya” Bebe Buell, a pod koniec 1977 r. poznał amerykańską modelkę Jerry Hall.

Jagger i Hall zamieszkali razem i doczekali się czwórki dzieci: Elizabeth Scarlett urodziła się w 1984 r., rok później James Leroy, w 1992 r. na świat przyszła Georgia May, a w 1997 r. Gabriel Luke. Para postanowiła nawet wziąć w listopadzie 1990 r. ślub na indonezyjskiej wyspie Bali, ale brytyjski sąd uznał je dziewięć lat później za nieważne, a para ostatecznie się rozstała. I znowu powodem miała być niewierność muzyka, który – będąc w związku z Hall – z entuzjazmem, przez trzy lata, romansował z włoską piosenkarką i modelką, późniejszą pierwszą damą Francji, Carlą Bruni.

Jakby tego było mało, na jaw wyszedł jeszcze jeden nieformalny związek muzyka, z brazylijską modelką Lucianą Gimenez Morad, która w maju 1999 r. urodziła mu siódme dziecko – syna Lucasa Maurice’a. W nowe tysiąclecie Jagger wszedł romansując z młodszą od niego o 34 lata Sophie Dahl, brytyjską modelką i pisarką, wnuczką znanego autora książek dla dzieci Roalda Dahla, a kiedy ten związek się skończył, zaczął być widywany z amerykańską stylistką i projektantką mody L’Wren Scott. Byli ze sobą przez 13 lat, aż do tragicznej śmierci Scott w 2014 r.

Projektantka zostawiła mu szacowany na 10 milionów dolarów majątek, który Jagger przeznaczył na ustanowienie stypendium jej imienia. Po śmierci Scott, muzyk związał się z amerykańską baleriną Melanie Hamrick, która 8 grudnia 2016 r. urodziła mu ósme dziecko – syna Deveraux Octaviana Basila. Jagger nie pozostał jednak długo wierny Hamrick.

W październiku 2017 r. poznał dwudziestolatkę Noor Alfallah. Dziewczyna pochodzi z zamożnej kuwejcko-amerykańskiej rodziny i stawiała pierwsze kroki w biznesie filmowym jako producentka. Para widywana była razem jeszcze do grudnia 2018 r., kiedy to Alfallah postanowiła rzucić Jaggera dla młodszego faceta. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują jednak, że muzyk nie będzie długo samotny.

Czytaj także: On zostawił dla niej żonę, ona - cierpliwe czekała Tom Hanks i Rita WilsonNie wiesz o nich nic, bo nie wystawiają się na sprzedaż. Daniel Craig i Rachel WeiszMałżeństwo? Nie, dziękuję. Madonna i jej mężczyźni