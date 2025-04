Alex Rodriguez, najnowsza miłość J. Lo, jest baseballistą. Na razie oboje dogadują się świetnie. Bodaj najmłodsza zdobycz gwiazdy – Casper Smart, tancerz i choreograf, rocznik 1987. Partnerów rozlicza w piosenkach. Z tymi aktualnymi występuje w teledyskach, czego później żałuje.

Latynoska królowa

Ma prawie 50 lat, a idealnych kształtów wciąż zazdroszczą jej kobiety na całym świecie. I nie tylko tego – po latach nieudanych związków podobno wreszcie znalazła prawdziwą, wielką miłość. Trzy razy stawała na ślubnym kobiercu, z ostatnim mężem doczekała się nawet bliźniaków, ale to o związku, który zakończył się kilka godzin przed sakramentalnym „tak”, rozpisywały się plotkarskie magazyny, mówili tzw. poważni dziennikarze i fani na całym świecie.

Jennifer Lopez w wywiadach mówi, że jest niepoprawną romantyczką, podkreślając, że wszystkie jej płyty zawsze opowiadają o miłości. Z byłymi partnerami rozlicza się w piosenkach, z tymi aktualnymi występuje w teledyskach, czego później żałuje. Jest świadoma swojego seksapilu i chętnie pokazuje idealne ciało, czy to w filmach, czy na okładkach. Jej ostatnia sesja dla magazynu „In Style”, w której praktycznie więcej odsłania niż zasłania, wciąż jest szeroko omawiana.

Głównie dlatego, że jak podkreślają komentatorzy, w przyszłym roku Jennifer Lopez będzie świętować okrągłe, 50. urodziny. J. Lo urodziła się i wychowała w Bronksie, jednej z dzielnic Nowego Jorku, lecz jej rodzice pochodzą z Portoryko. Gdy miała 17 lat, zadebiutowała w dramacie „Moja mała dziewczynka” u boku Mary Stuart Masterson, ale później jej czas zajmował głównie taniec. Występowała w klubach na Manhattanie, grała w musicalach i była tancerką wspierającą m.in. New Kids On The Block czy Janet Jackson.

Wybrała jednak karierę aktorską i szybko znalazła sobie chłopaka – gwiazdora. W 1995 roku widywano ją z Wesleyem Snipesem, z którym zagrała w filmie „Pociąg z forsą”. Co znamienne, to właśnie ze Snipesem zagrała pierwszą scenę miłosną na dużym ekranie. Para rozstała się jednak jeszcze w tym samym roku. Aktorski upór i wytrwałość przyniosły efekty, bo już dwa lata później Jennifer została pierwszą latynoską aktorką, która dostała milion dolarów za rolę.

Mniej więcej w tym samym czasie, w jednej z restauracji w Malibu poznała przystojnego kelnera – Kubańczyka Ojaniego Noà. Uczucie wybuchło gwałtownie i, jak się później okazało, równie gwałtownie zgasło. Po krótkiej znajomości para pobrała się na początku 1997 roku. Ich małżeństwo przetrwało jednak zaledwie nieco ponad 300 dni. W marcu 1998 roku byli już po rozwodzie, ale wydaje się, że rozstali się w przyjacielskiej atmosferze.

Lopez zatrudniła bowiem swojego byłego już męża jako menedżera w swojej restauracji „Madre’s”, gdzie pracował do 2002 roku. Możliwe jednak, że stosunki po drodze się ochłodziły, ponieważ kilka lat później Noà próbował wydać książkę, w której wspominał czas spędzony z J. Lo i szczegóły ich związku. Gwiazda zablokowała jednak publikację.

Amerykańska prasa plotkowała o jej randkach z Tommym Mottolą, wówczas szefem wytwórni płytowej Sony Music Entertainment, ale to dopiero związek J. Lo z Seanem Combsem, czyli P. Diddym, w późnych latach 90. wzbudził prawdziwe zainteresowanie, zwłaszcza że raper już wtedy miał opinię niegrzecznego chłopca. Obawy szybko się zresztą potwierdziły. W grudniu 1999 roku J. Lo i P. Diddy zostali aresztowani w Nowym Jorku. Mieli podobno wszcząć strzelaninę i uciec z miejsca zdarzenia. Na przednim siedzeniu należącego do muzyka auta znaleziono skradzioną broń. Jennifer została jednak od razu oczyszczona z zarzutów, bo siedziała z tyłu, nie było więc podstaw, żeby podejrzewać, że to do niej należał pistolet.

Prasa spekulowała, czy wzięli ślub, ale te informacje nigdy się nie potwierdziły. Ostatecznie rozstali się w Walentynki w 2001 roku, bo P. Diddy miał być niewierny. Raper do dziś twierdzi jednak w wywiadach, że Lopez to jedna z jego największych miłości. Po rozstaniu napisał dla niej dwie piosenki, które były prośbą o powrót, ale wokalistka odpowiedziała swoimi numerami, w których zapewniała, że da sobie radę i żeby odpuścił, bo nie ma już u niej czego szukać. Na planie teledysku do piosenki „Love Don’t Cost a Thing” J. Lo poznała tancerza Crisa Judda, który 29 września 2001 roku został jej mężem. Pobrali się w domu na przedmieściach Los Angeles, a rozstali niecały rok później.

Szukając szczęścia...

Lopez łączono już wtedy z amerykańskim aktorem Benem Affleckiem. Co ciekawe, rozwód wokalistki z tancerzem został sfinalizowany dopiero w 2003 roku, kiedy w mediach huczało już od informacji o zaręczynach J. Lo z Affleckiem. Prasa prześcigała się w publikowaniu informacji na temat gwiazdorskiej pary, robiąc im na każdym kroku zdjęcia. Nadano im nawet przydomek Bennifer. Affleck wystąpił w teledysku do piosenki „Jenny from the block”, który miał być muzycznym komentarzem do ich romansu i trudnej relacji z mediami.

Ben i J. Lo zaręczyli się w listopadzie 2002 roku. Na palcu Lopez pojawił się sześciokaratowy różowy pierścionek wart podobno 1,5 miliona dolarów, a ślub zaplanowano na wrzesień następnego roku. Kilka godzin przed ceremonią impreza została jednak odwołana. Na dobre para rozstała się jednak dopiero w styczniu 2004 roku. Po rozstaniu z Affleckiem widywano ją z Markiem Anthonym, znajomym, z którym łączono ją już w latach 90.

Oboje mają portorykańskie korzenie, więc wydawało się, że świetnie się rozumieją. I najwyraźniej nie przeszkadzało im to, że Anthony był wciąż żonaty. Gdy tylko sfinalizował się jego rozwód, Marc i Jennifer pobrali się, a trzy lata później, podczas jednego ze swoich koncertów, piosenkarka ogłosiła, że jest w ciąży. 22 lutego 2008 urodziła bliźniaki – córkę Emmę i syna Maximiliana. Maluchy wraz z rodzicami pojawiły się na okładce magazynu „People”, który podobno zapłacił rodzicom za sesję niebagatelną sumę 6 milionów dolarów.

Choć ich małżeństwo wydawało się zgodne, w 2011 roku Jennifer i Marc ogłosili swoje rozstanie. Ostatecznie rozwiedli się rok później, a J. Lo ponownie znalazła pocieszenie w ramionach jednego ze swoich tancerzy, tym razem Caspera Smarta. Choć media nie dawały im dużych szans, jej romans z młodszym o 18 lat Smartem trwał w najlepsze przez trzy lata, do czasu, kiedy rozstali się w 2014 roku.

Prasa spekulowała, czy Lopez skradła serce kolejnemu tancerzowi, Maksimowi Chmerkovskiemu, który występował w amerykańskiej wersji programu „Taniec z Gwiazdami”, jednak plotki szybko ustały. Piosenkarka zaczęła bowiem pojawiać się publicznie z amerykańskim przystojniakiem, baseballistą Aleksem Rodriguezem, jedną z gwiazd drużyny New York Yankees.

Niedawno w prasie pojawiły się zdjęcia gwiazdy i Bena Afflecka. Wiele wskazuje na to, że para odnowiła stosunki...

