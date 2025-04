Coraz młodsze dziewczyny szukają w swoim wyglądzie mankamentów. chciałyby wyglądać jak koleżanki, jak modelki z gazet. Nie jest to skrajnym problemem do momentu, w którym 8-latka nie zaczyna drastycznie się odchudzać - tak sądziłyśmy. Pisarka Zadie Smith zasygnalizowała, że przesadna atencja kilkulatki wokół własnej urody już zwiastuje nieprawidłowości. Jak próbuje wpłynąć na córkę?

Kiedy nie masz niczego, dosłownie cały świat stoi przed tobą otworem, cały jest do odkrycia

Dbałość o urodę to strata czasu?

Pisarka okrzyknięta jedną z najważniejszych współczesnych autorek, miała niegdyś problem z przyjmowaniem komplementów dotyczących urody. Potrzebowała czasu, by zrozumieć, że piękno jest częścią świata, nas, jest wpisane w bycie człowiekiem. - Kiedyś oburzałam się na wszystkich, którzy ośmielili się mnie skomplementować. Potem jednak uznałam: piękno to część świata jak każda inna, nie mogę się oburzać na cudzy zachwyt - wyznała w wywiadzie.

Zadie Smith boryka się teraz z inną kwestią: zaszczepienia mądrego podejścia do piękna u swojej 7-letniej córki.

Zadie Smith została wychowana przez matkę w duchu feministycznym i była utwierdzana w przekonaniu, że jej wartość to mądrość, inteligencja, chłonny umysł. Rozwijała swoje talenty. Dziś Smith sama jest matką dwójki dzieci i dostrzegła, jak różnie podchodzą do swojej fizjonomii.

Syn zakłada T-shirt i jest gotowy do wyjścia, a córka spędza godzinę przed lustrem. Dlatego postanowiła wyznaczyć dziewczynce granicę - nie więcej niż 15 minut na poranną toaletę. I nie chodzi wcale o makijaż, bo przecież trudno wyobrazić sobie, że kilkulatka wykonuje make-up...

Powiedziałam jej tak: marnujesz swój czas. Twój brat nie marnuje czasu na podobne rzeczy. Zakłada T-shirt, wybiega z domu i ma wszystko w dupie, podczas gdy ty marnujesz półtorej godziny na zrobienie make-upu.

Sama Zadie Smith daleka jest od dbania o make-up czy modny ubiór. Nie zgadza się z presją bycia piękną, która dopada teraz dziewczynki w coraz młodszym wieku. Z badań przeprowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia wynika, że 52 proc. polskich ośmiolatek nie jest zadowolonych ze swojego ciała.

Co sądzicie o wprowadzeniu zasady w życie 15 minut? Może same zbyt dużo uwagi poświęcacie swojemu wyglądowi? Pamiętajcie, że obserwują was wasze córki.